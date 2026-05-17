Tobias Martínez ganó y estableció un nuevo récord en la ACTC

A bordo de su Chevrolet S10, Tobías mostró un gran rendimiento durante toda la competencia y logró imponerse en una final muy exigente. El podio en el circuito platense fue completado por Gastón Mazzacane y Mariano Werner, quienes acompañaron al sanjuanino en una carrera de gran nivel.

Además del valor estadístico, la victoria representa un momento especial para el deporte motor de San Juan, ya que Martínez continúa dejando en lo más alto a la provincia dentro de una de las categorías más competitivas del país.

La victoria en La Plata también significó el 15° triunfo de Tobías Martínez dentro de las categorías de la ACTC, reafirmando el gran presente deportivo que atraviesa el piloto sanjuanino.