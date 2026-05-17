El intenso frío que azotó a la provincia este sábado trajo consigo la primera postal de invierno en las alturas. En la zona de El Colorado, Iglesia, la nieve se hizo presente y transformó el paisaje en un escenario totalmente blanco.
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El video de los sanjuaninos que disfrutaron de la primera nevada en Iglesia
Ocurrió en la zona de El Colorado. Un usuario captó el momento exacto en que un grupo de personas aprovechó la nevada para jugar y disfrutar del paisaje invernal en plena precordillera.