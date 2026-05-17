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El video de los sanjuaninos que disfrutaron de la primera nevada en Iglesia

Ocurrió en la zona de El Colorado. Un usuario captó el momento exacto en que un grupo de personas aprovechó la nevada para jugar y disfrutar del paisaje invernal en plena precordillera.

El intenso frío que azotó a la provincia este sábado trajo consigo la primera postal de invierno en las alturas. En la zona de El Colorado, Iglesia, la nieve se hizo presente y transformó el paisaje en un escenario totalmente blanco.

Un video que comenzó a circular rápidamente por las redes sociales muestra la alegría de los presentes: un grupo de personas fue captado mientras jugaba con la nieve, celebrando el fenómeno climático que anticipa una temporada gélida. Las imágenes, registradas este 16 de mayo, muestran la intensidad de la nevada en uno de los puntos más altos de la ruta, donde el termómetro marcó temperaturas bajo cero durante gran parte del día.

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