El video de los sanjuaninos que disfrutaron de la primera nevada en Iglesia

Un video que comenzó a circular rápidamente por las redes sociales muestra la alegría de los presentes: un grupo de personas fue captado mientras jugaba con la nieve, celebrando el fenómeno climático que anticipa una temporada gélida. Las imágenes, registradas este 16 de mayo, muestran la intensidad de la nevada en uno de los puntos más altos de la ruta, donde el termómetro marcó temperaturas bajo cero durante gran parte del día.