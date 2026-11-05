Tras ocho meses prófugo, cayó el acusado de balear a un adolescente

La persecución terminó cuando regresó a su vivienda y saltó por los fondos hacia una propiedad lindera. Con autorización judicial y el apoyo de otras unidades, la policía ingresó al domicilio vecino y logró detenerlo. Durante el operativo, algunos residentes atacaron a piedrazos a los uniformados.

González fue trasladado a la Comisaría 25ª, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de formalización.

El ataque a tiros que originó la búsqueda

La causa comenzó el 7 de febrero, alrededor del mediodía, cuando dos grupos de personas protagonizaron una pelea en el barrio Malimán. En medio del enfrentamiento, un hombre que se movilizaba en una Toyota Hilux negra habría efectuado varios disparos con una pistola.

Uno de los proyectiles impactó en una pierna de un adolescente identificado como G. B., quien fue trasladado al Centro de Salud René Favaloro.

Cuando un policía intentó entrevistar al conductor de la camioneta, este escapó y dejó el vehículo abandonado. A partir de las tareas investigativas, los pesquisas determinaron que González sería quien disparó contra el joven, que según el informe policial sería su nieto.

Por ese motivo, quedó con pedido de captura.

Seis allanamientos y un importante secuestro de droga

El 11 de febrero, la policía realizó seis allanamientos en el barrio Malimán para encontrarlo, pero no logró dar con su paradero.

En su vivienda de la manzana G, casa 10, los efectivos entrevistaron a su esposa, Viviana Beatriz Ortega, y secuestraron 96 gramos de cocaína y aproximadamente $2.780.000 en efectivo. Por ese hallazgo intervino personal de Drogas Ilegales y la Justicia Federal.

En otro domicilio, ubicado en la manzana B, casa 10, incautaron un arma de fabricación casera tipo tumbera, seis cartuchos calibre 12,25, dos vainas servidas calibre 32 y 16 cartuchos calibre 9 milímetros.

También requisaron la Toyota Hilux que habría sido utilizada durante el ataque. En su interior encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con 15 cartuchos en el cargador y uno en la recámara, además de un celular Motorola.

Pese a los procedimientos, González logró mantenerse prófugo hasta que finalmente fue detenido este jueves. Ahora deberá comparecer ante la Justicia para la formalización de la investigación.