Un comerciante fue condenado a prisión por abusar de una empleada vulnerable

Un hombre, residente y comerciante de Media Agua fue sentenciado a ocho años de prisión por abusar de una joven de 24 años con discapacidad intelectual. El tribunal ordenó su detención inmediata.

Un comerciante de Media Agua fue condenado a ocho años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una empleada de 24 años que presentaba una discapacidad intelectual moderada. El tribunal dispuso su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial, ya que había llegado al juicio en libertad.

El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando el padre de la joven tomó conocimiento de lo ocurrido y presentó la denuncia judicial. La víctima trabajaba en el comercio del hombre y su situación de vulnerabilidad quedó acreditada en el expediente mediante certificaciones oficiales y peritajes psicológicos.

El proceso judicial se desarrolló entre el 18 y el 25 de noviembre. Durante el debate se incorporaron testimonios claves, entre ellos la declaración de la joven en Cámara Gesell y los informes profesionales que establecieron su condición cognitiva. A pesar de que el acusado negó los hechos durante su exposición ante los jueces, el tribunal consideró acreditada la agresión sexual.

La Fiscalía había solicitado una pena de once años y había pedido que el acusado quedara detenido hasta que la sentencia quedara firme. Finalmente, los magistrados fijaron una pena inferior, aunque ordenaron su detención inmediata debido a la gravedad del delito y a que durante la investigación no se le había dictado prisión preventiva.

La condena se dictó por el delito de abuso sexual con acceso carnal, cuya escala penal establece penas que van de seis a quince años de cárcel. La defensa del condenado mantiene la posibilidad de impugnar el fallo y solicitar su revisión ante instancias superiores.

