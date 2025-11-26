Un comerciante de Media Agua fue condenado a ocho años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una empleada de 24 años que presentaba una discapacidad intelectual moderada. El tribunal dispuso su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial, ya que había llegado al juicio en libertad.
Un comerciante fue condenado a prisión por abusar de una empleada vulnerable
