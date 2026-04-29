La tranquilidad de un consorcio ubicado en las inmediaciones de Avenida Rioja, en la zona de Trinidad, Capital, se ha visto quebrantada por el comportamiento violento de un inquilino de nacionalidad estadounidense. Según el relato de las afectadas, el hombre —conocido en el complejo como "el Yanqui"— pasó de ser un vecino aparentemente común a convertirse en una amenaza constante para las mujeres del lugar.
Miedo en Capital: denuncian a un vecino estadounidense por acoso y violencia
Un ciudadano estadounidense que reside en un complejo cercano a Avenida Rioja es señalado por las vecinas como un acosador.