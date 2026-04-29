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Miedo en Capital: denuncian a un vecino estadounidense por acoso y violencia

Un ciudadano estadounidense que reside en un complejo cercano a Avenida Rioja es señalado por las vecinas como un acosador.

La tranquilidad de un consorcio ubicado en las inmediaciones de Avenida Rioja, en la zona de Trinidad, Capital, se ha visto quebrantada por el comportamiento violento de un inquilino de nacionalidad estadounidense. Según el relato de las afectadas, el hombre —conocido en el complejo como "el Yanqui"— pasó de ser un vecino aparentemente común a convertirse en una amenaza constante para las mujeres del lugar.

El conflicto, que se originó tiempo atrás, escaló cuando el sujeto ofreció "enseñarles inglés" a las residentes. Ante las negativas de las mujeres o la distancia que estas pusieron, el trato del hombre cambió radicalmente. Las denunciantes aseguran ser víctimas de un calvario que incluye amenazas de violación y agresiones materiales, como el lanzamiento de sillas y macetas desde los balcones hacia las zonas comunes.

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Antecedentes y disturbios

La mala conducta del vecino no ha sido advertida solo por las víctimas directas; el resto de los residentes también ha sido testigo de sus estallidos de violencia. De hecho, hace pocos días, el hombre fue detenido por unas horas tras generar disturbios en el complejo, presuntamente bajo un avanzado estado de ebriedad.

El temor de las vecinas

A pesar de la gravedad de los hechos y del registro de videos que circulan entre los propietarios, hasta el momento solo se ha radicado una denuncia formal en la comisaría de la jurisdicción. Las afectadas manifestaron su preocupación debido a que, según detallaron, la causa parece no avanzar, mientras ellas deben seguir conviviendo con el agresor en el mismo edificio.

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"Tememos por nuestra seguridad cada vez que salimos al pasillo o al balcón", señalaron fuentes cercanas al caso. Por ahora, el consorcio permanece en estado de alerta a la espera de que las autoridades judiciales tomen medidas preventivas para evitar que la situación pase a mayores.

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