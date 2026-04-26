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Intentó irse sin pagar un fernet y terminó golpeado por los vecinos

El sujeto huyó del kiosco con la promo de fernet sin pagarlo, pero los vecinos lo atraparon, lo golpearon y redujeron.

En la madrugada del sábado, un sujeto intentó robarse una promo de fernet en un kiosco de Rawson y fue frenado a golpes por los vecinos. Fue detenido.

El hecho ocurrió a la 1.40, en un kiosco ubicado en calle Gobernador Castro 194 oeste, llamado “Elroy”. Alejandro Rojas Tejada (38) estaba a bordo de una moto 110 cc que conducía una mujer y se bajó del rodado para ingresar al negocio. Una vez dentro del kiosco, le pidió al dueño una promo de fernet Branca con una Coca Cola y éste colocó las botellas sobre la mesa exhibidora. Le preguntó si podía pagarle con posnet y le dijo que sólo aceptaba transferencias.

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Inmediatamente, Rojas tomó las botellas y se fue del kiosco, sin efectuar el pago, se subió rápidamente a la moto y la mujer aceleró para darse a la fuga. El dueño al advertir la maniobra lo persiguió y gritó pidiendo ayuda. Logró forcejear con Rojas, quien cayó de la moto y la mujer huyó del lugar. Lograron recuperar la botella de fernet pero la gaseosa se estrelló contra el asfalto.

Los vecinos salieron y golpearon al ladrón, hasta reducirlo mientras llegaba la Policía. Por los golpes, el sujeto debió ser trasladado a un centro de salud. El sujeto quedó detenido a disposición de Flagrancia por robo en grado de tentativa.

Intervino el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Mauro Carrizo, bajo la coordinación de Virginia Branca.

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