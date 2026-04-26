Intentó irse sin pagar un fernet y terminó golpeado por los vecinos

Inmediatamente, Rojas tomó las botellas y se fue del kiosco, sin efectuar el pago, se subió rápidamente a la moto y la mujer aceleró para darse a la fuga. El dueño al advertir la maniobra lo persiguió y gritó pidiendo ayuda. Logró forcejear con Rojas, quien cayó de la moto y la mujer huyó del lugar. Lograron recuperar la botella de fernet pero la gaseosa se estrelló contra el asfalto.

Los vecinos salieron y golpearon al ladrón, hasta reducirlo mientras llegaba la Policía. Por los golpes, el sujeto debió ser trasladado a un centro de salud. El sujeto quedó detenido a disposición de Flagrancia por robo en grado de tentativa.

Intervino el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Mauro Carrizo, bajo la coordinación de Virginia Branca.