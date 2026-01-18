Al menos 16 muertos en Chile por un feroz incendio

Víctimas: 16 fallecidos confirmados, con advertencias de que la cifra podría aumentar a medida que los equipos de rescate logren ingresar a las zonas siniestradas.

Superficie afectada: Más de 10.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas en menos de 48 horas.

Evacuaciones: Cerca de 50.000 personas han debido abandonar sus hogares ante la proximidad del fuego.

Foco crítico: El incendio de la comuna de Concepción (Biobío) es actualmente el más extenso, con más de 2.100 hectáreas destruidas.

Acciones del Gobierno y Riesgos

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que la prioridad absoluta es la preservación de la vida humana, aunque admitió que la constatación de daños totales solo podrá realizarse una vez que el peligro para los brigadistas haya disminuido.

"Todos los recursos están disponibles", aseguró Boric desde Santiago, mientras equipos de emergencia de todo el país se desplazan hacia el sur. Las autoridades no descartan solicitar ayuda internacional si la simultaneidad de los 24 incendios activos sobrepasa la capacidad operativa de la Conaf.