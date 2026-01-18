"
Al menos 16 muertos en Chile por un feroz incendio

La región del Biobío es el epicentro del desastre, concentrando la mayoría de las víctimas fatales reportadas en las últimas horas.

Al menos 16 personas murieron como consecuencia de una ola de incendios forestales que azotan con ferocidad la zona centro-sur de Chile, según informaron este domingo las autoridades de Seguridad Pública y del Interior.

La región del Biobío es el epicentro del desastre, concentrando 15 de las víctimas fatales reportadas en las últimas horas. Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó el Estado de Catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío, permitiendo el despliegue inmediato de recursos militares y económicos para el combate del fuego y la asistencia a los damnificados.

Estado de situación: El avance del fuego

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) mantiene un monitoreo constante sobre los focos activos, advirtiendo que las condiciones meteorológicas complican las tareas de extinción:

Víctimas: 16 fallecidos confirmados, con advertencias de que la cifra podría aumentar a medida que los equipos de rescate logren ingresar a las zonas siniestradas.

Superficie afectada: Más de 10.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas en menos de 48 horas.

Evacuaciones: Cerca de 50.000 personas han debido abandonar sus hogares ante la proximidad del fuego.

Foco crítico: El incendio de la comuna de Concepción (Biobío) es actualmente el más extenso, con más de 2.100 hectáreas destruidas.

Acciones del Gobierno y Riesgos

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que la prioridad absoluta es la preservación de la vida humana, aunque admitió que la constatación de daños totales solo podrá realizarse una vez que el peligro para los brigadistas haya disminuido.

"Todos los recursos están disponibles", aseguró Boric desde Santiago, mientras equipos de emergencia de todo el país se desplazan hacia el sur. Las autoridades no descartan solicitar ayuda internacional si la simultaneidad de los 24 incendios activos sobrepasa la capacidad operativa de la Conaf.

FUENTE: Noticias Argentinas

