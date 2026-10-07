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Incendió la casa donde vive su hermana con sus hijos y terminó detenido

Un hombre de 30 años fue detenido tras un incendio en una vivienda de calle Alem. Según las primeras actuaciones, habría iniciado el fuego y luego fue encontrado con heridas cortantes en un brazo.

Un hombre de 30 años fue detenido este martes por la tarde en Rawson, acusado de haber provocado intencionalmente un incendio en la vivienda donde reside su hermana, de 20 años, junto a sus hijos. Tras el episodio, fue encontrado herido en el patio de una propiedad lindera y recibió asistencia médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:40, sobre calle Alem al 528 Oeste, entre Jáchal y Manuel Lemos. La magnitud del incendio generó una importante columna de humo y obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito para facilitar el trabajo de Bomberos.

Según pudo confirmar este diario a partir de las primeras actuaciones incorporadas a la investigación, la joven se disponía a salir de la vivienda cuando habría visto a su hermano en el sector trasero de la propiedad. De acuerdo con su relato, el hombre habría colocado un candado en la reja de ingreso.

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Poco después, la mujer advirtió que comenzaba a salir humo desde la parte trasera de la vivienda. Al preguntarle qué había hecho, el hombre habría respondido “porque sí” y le habría indicado que llamara a los Bomberos.

Mientras se desarrollaba el operativo, otra hermana del acusado permitió el ingreso de los efectivos a una propiedad lindera.

En el patio trasero, los policías encontraron al hombre tendido en el suelo y con varias heridas cortantes en el antebrazo izquierdo. Cerca suyo había un cuchillo tipo carnicero, de mango blanco y con una hoja de unos 36 centímetros, que habría sido utilizado para provocarse las lesiones.

Personal del Servicio 107 le realizó las primeras curaciones y posteriormente fue trasladado bajo custodia a una dependencia policial.

En el lugar también trabajaron peritos de la División Criminalística, quienes realizaron la inspección ocular y los correspondientes croquis.

Por disposición de la Fiscalía, el caso fue caratulado inicialmente como presunto estrago doloso. El hombre quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 24ª y deberá ser trasladado a la UFI CAVIG, donde se definirá su situación procesal.

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