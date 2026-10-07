Incendió la casa donde vive su hermana con sus hijos y terminó detenido

Poco después, la mujer advirtió que comenzaba a salir humo desde la parte trasera de la vivienda. Al preguntarle qué había hecho, el hombre habría respondido “porque sí” y le habría indicado que llamara a los Bomberos.

Mientras se desarrollaba el operativo, otra hermana del acusado permitió el ingreso de los efectivos a una propiedad lindera.

En el patio trasero, los policías encontraron al hombre tendido en el suelo y con varias heridas cortantes en el antebrazo izquierdo. Cerca suyo había un cuchillo tipo carnicero, de mango blanco y con una hoja de unos 36 centímetros, que habría sido utilizado para provocarse las lesiones.

Personal del Servicio 107 le realizó las primeras curaciones y posteriormente fue trasladado bajo custodia a una dependencia policial.

En el lugar también trabajaron peritos de la División Criminalística, quienes realizaron la inspección ocular y los correspondientes croquis.

Por disposición de la Fiscalía, el caso fue caratulado inicialmente como presunto estrago doloso. El hombre quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 24ª y deberá ser trasladado a la UFI CAVIG, donde se definirá su situación procesal.