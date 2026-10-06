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Bomberos trabajaron en un incendio en Rawson provocado intencionalmente

El fuego se desató en un predio de calle Lemos y Alem y alcanzó elementos de chatarra y materiales acumulados. Un hombre habría reconocido que inició las llamas y quedó bajo asistencia médica.

Un incendio generó preocupación este martes en Villa Las Rosas, Rawson, luego de que las llamas se desataran en una chacarita ubicada en inmediaciones de calle Lemos y Alem y comenzaran a avanzar entre los elementos acumulados en el predio.

La magnitud del fuego obligó a desplegar tres dotaciones de Bomberos, que trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas y evitar que alcanzaran una vivienda ubicada en las inmediaciones. También intervino personal policial.

El dato que ahora será clave para la investigación es que un hombre habría reconocido haber iniciado el incendio. El comisario inspector Roberto Fuentes, confirmó esta versión. “No se saben las causas, pero aparentemente fue intencional. Una persona que está en la ambulancia manifestó que él inició las llamas. Estamos viendo el por qué del hecho”, explicó el funcionario policial.

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El hombre fue trasladado en ambulancia para recibir asistencia, ya que habría sufrido una lesión durante el episodio. Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre su identidad ni sobre cómo se produjo la herida.

La situación generó preocupación entre los vecinos, especialmente porque una mujer y dos niños se encontraban en las inmediaciones. Finalmente, el fuego pudo ser controlado y no se registraron consecuencias mayores para ellos.

Además de Bomberos de la Provincia y Bomberos de Rawson, algunos vecinos colaboraron con mangueras y agua mientras se desarrollaba el operativo.

Una vez controladas las llamas, los efectivos realizaron tareas para evitar que el fuego volviera a propagarse entre la chatarra y los materiales acumulados.

Ahora, las actuaciones policiales buscarán establecer qué ocurrió antes del incendio, por qué el hombre habría iniciado las llamas y qué relación tuvo con el fuego, mientras también se deberá determinar cómo sufrió la lesión.

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