Bomberos trabajaron en un incendio en Rawson provocado intencionalmente

El hombre fue trasladado en ambulancia para recibir asistencia, ya que habría sufrido una lesión durante el episodio. Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre su identidad ni sobre cómo se produjo la herida.

La situación generó preocupación entre los vecinos, especialmente porque una mujer y dos niños se encontraban en las inmediaciones. Finalmente, el fuego pudo ser controlado y no se registraron consecuencias mayores para ellos.

Además de Bomberos de la Provincia y Bomberos de Rawson, algunos vecinos colaboraron con mangueras y agua mientras se desarrollaba el operativo.

Una vez controladas las llamas, los efectivos realizaron tareas para evitar que el fuego volviera a propagarse entre la chatarra y los materiales acumulados.

Ahora, las actuaciones policiales buscarán establecer qué ocurrió antes del incendio, por qué el hombre habría iniciado las llamas y qué relación tuvo con el fuego, mientras también se deberá determinar cómo sufrió la lesión.