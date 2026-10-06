Un incendio generó preocupación este martes en Villa Las Rosas, Rawson, luego de que las llamas se desataran en una chacarita ubicada en inmediaciones de calle Lemos y Alem y comenzaran a avanzar entre los elementos acumulados en el predio.
Bomberos trabajaron en un incendio en Rawson provocado intencionalmente
El fuego se desató en un predio de calle Lemos y Alem y alcanzó elementos de chatarra y materiales acumulados. Un hombre habría reconocido que inició las llamas y quedó bajo asistencia médica.