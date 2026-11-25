En el marco del Plan 50 Cuadras, este miércoles 25 de noviembre se lleva adelante un corte de tránsito en calle Catamarca, en el tramo comprendido entre avenida Libertador y calle Laprida, debido a tareas de repavimentación en un sector que restaba intervenir.
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Calle Catamarca tiene un corte total entre Libertador y Laprida
Este miércoles 25 de noviembre se registra un corte en calle Catamarca, entre avenida Libertador y Laprida, para completar el tramo pendiente de repavimentación.