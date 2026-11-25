A las 06 de la mañana, la provincia registraba una temperatura de 14°C con cielo despejado, una humedad del 61%, presión de 944.9 hPa, visibilidad óptima de 15 kilómetros y viento leve del sector Este a 8 km/h. Para el resto de la franja matutina, con una mínima estimada en 17°C, el cielo pasará a estar mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 24°C, baja probabilidad de precipitaciones (entre 0% y 10%) y viento del Noreste de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde se espera el pico térmico de la jornada, con una máxima que trepará hasta los 30°C. En ese tramo comenzarán a desarrollarse tormentas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, acompañadas por viento del sector Este de entre 13 y 22 km/h.