Este miércoles 25 de noviembre se presentará con un marcado desmejoramiento de las condiciones meteorológicas hacia la segunda mitad del día en San Juan. De acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada combinará calor, tormentas de variada intensidad y ráfagas de viento.
Pronostican fuertes tormentas y ráfagas de 50 km/h para este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa e inestable para este miércoles 25 de noviembre en San Juan. La temperatura máxima alcanzará los 30°C.