Durante la ceremonia, Orrego felicitó al equipo por la refuncionalización del edificio y destacó la importancia de contar con espacios modernos para el trabajo cotidiano. "No solamente es una relación institucional la que tiene que haber entre el Gobierno de la provincia y la Fiscalía de Estado, sino también que nos mueve el poder trabajar para los sanjuaninos, en definitiva, para defender los intereses de San Juan", sostuvo el mandatario, al tiempo que ratificó el acompañamiento al personal y el compromiso con la defensa de los derechos de la provincia.

Por su parte, el fiscal Sebastián Dávila subrayó que la recuperación del inmueble permite dejar atrás el pago de un alquiler en un espacio reducido. "Desde el inicio de mis funciones como fiscal de Estado pasaba caminando por la vereda y lo veía a este lugar en total abandono y mientras tanto nosotros teníamos que pagar el alquiler del inmueble chico. Entonces se me cruzó la idea de empezar a pergeñar algo para poder refuncionalizarlo. De esta manera hablé con el gobernador para poder llevarlo a cabo y la verdad que encontré una gran respuesta, como siempre, una gran predisposición en él y en todos los funcionarios", expresó.