No obstante, el organismo advirtió que, de acuerdo con los reportes meteorológicos vigentes, se esperan cambios bruscos en las condiciones climáticas a lo largo de la jornada, por lo que solicitó a los conductores circular con extrema precaución.

En ese marco, se recomendó respetar estrictamente los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad reglamentaria y acatar las indicaciones del personal vial y de seguridad apostado en los distintos tramos de la red caminera provincial.