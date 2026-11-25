Todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan se encuentran transitables este miércoles 25 de noviembre, según informó el reporte vial oficial emitido a primera hora de la mañana.
Piden circular con precaución en rutas de San Juan por cambios en el clima
Todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran habilitadas al tránsito este miércoles, aunque las autoridades solicitaron circular con extrema precaución ante el pronóstico de cambios en las condiciones climáticas a lo largo de la jornada.