El organismo estima acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque advierte que esos valores podrían superarse de manera puntual.

El aviso comprende la Precordillera de Iglesia y Jáchal; la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento; además de Ullum y Zonda.

En esos departamentos podrían desarrollarse tormentas localmente fuertes. La advertencia incluye la posibilidad de abundante caída de agua en poco tiempo, granizo ocasional y ráfagas intensas.

El miércoles comenzará con temperaturas moderadas. La mínima prevista es de 17°C y durante la mañana el termómetro rondará los 24°C, con cielo mayormente nublado y pocas probabilidades de lluvia.

El cambio se espera para la tarde. La máxima llegará a los 30°C y aumentará la posibilidad de tormentas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. También se pronostican ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la noche podrían continuar las tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 23°C y viento del este.

Después de varios días de calor, la lluvia dejó una primera señal de cambio en el tiempo sanjuanino. El miércoles será una jornada para seguir de cerca, especialmente en las zonas alcanzadas por la alerta meteorológica.