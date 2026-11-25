En una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera tras el lanzamiento de El diario íntimo del papa Francisco, Fernández señaló que la decisión del pontífice no respondió a un temor personal ni a evitar cuestionamientos públicos, sino a impedir una crisis política que afectara a los argentinos. "Tenía información de inteligencia, los servicios de inteligencia. Sabían que si venía, organizarían algo en su contra", afirmó el purpurado, y agregó: "No era un problema para su ego: Francisco toleraba cualquier ataque, siempre diciendo 'Me lo merezco'. Su miedo era el escándalo, que no hiciera ningún bien al pueblo argentino".

El colaborador cercano de Bergoglio atribuyó esas posibles maniobras a sectores políticos provenientes de "la extrema derecha nacionalista y la extrema derecha neoliberal". Al respecto, sostuvo que, aunque ambos espacios suelen mantener diferencias, coincidían en su rechazo hacia el pontífice y hacia la Doctrina Social de la Iglesia, centrada en la justicia social, la dignidad humana, la solidaridad y la atención a los sectores más vulnerables. "No se llevan bien entre sí, pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La Doctrina Social de la Iglesia les resulta insoportable", remarcó.