El cardenal Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y responsable de editar y publicar el diario íntimo del papa Francisco, reveló el motivo por el cual Jorge Bergoglio no visitó la Argentina durante sus 12 años de pontificado. Según explicó, el líder de la Iglesia Católica había recibido "información de inteligencia" que advertía sobre posibles acciones organizadas en su contra si concretaba un viaje al país.
Revelan por qué el papa Francisco nunca regresó a la Argentina
El cardenal Víctor Manuel Fernández, editor del diario íntimo de Jorge Bergoglio, aseguró que el pontífice recibió reportes de inteligencia sobre acciones en su contra y buscó evitar un escándalo político que perjudicara al país.