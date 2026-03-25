El incendio que se originó el domingo en los depósitos de la planta de residuos mineros de la firma Eco San Juan S.A., en el Parque Industrial de Chimbas, finalmente pudo ser completamente sofocado el martes, según informó el fiscal Ignacio Achem, coordinador de la UFI Genérica, a cargo de la investigación.
Incendio en el Parque Industrial: Bomberos evalúa si fue intencional
Desde este miércoles, Bomberos se abocará a las pericias en el Parque Industrial de Chimbas para arrojar en el informe si se trató o no de un incendio intencional.