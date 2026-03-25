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Incendio en el Parque Industrial: Bomberos evalúa si fue intencional

Desde este miércoles, Bomberos se abocará a las pericias en el Parque Industrial de Chimbas para arrojar en el informe si se trató o no de un incendio intencional.

El incendio que se originó el domingo en los depósitos de la planta de residuos mineros de la firma Eco San Juan S.A., en el Parque Industrial de Chimbas, finalmente pudo ser completamente sofocado el martes, según informó el fiscal Ignacio Achem, coordinador de la UFI Genérica, a cargo de la investigación.

Una vez alejado el peligro de que pudiese volver a reavivarse el fuego, este miércoles comenzaron los rastrillajes de campo en la zona para poder limpiar y llegar al lugar exacto donde se originó el incendio. De esta manera, se busca establecer la causa.

Con estas pericias, los Bomberos comenzarán a recabar pruebas para realizar el informe final, que se espera que demore algunos días, que determinará si se trató o no de un incendio intencional, y, en ese marco, establecer responsabilidades si las hubiese.

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Por otro lado, desde el Municipio de Chimbas anunciaron que solicitarán un informe de impacto ambiental a los organismos provinciales competentes, para determinar las consecuencias del siniestro y las condiciones en las que operaba la firma en el predio. Asimismo, las autoridades municipales emitieron una recomendación a la comunidad: solicitaron a los vecinos que, ante la aparición de cualquier síntoma que pudiera estar vinculado a la exposición a humo o sustancias, se acerquen a los centros de salud más cercanos para recibir la atención médica correspondiente.

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