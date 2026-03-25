Incendio en el Parque Industrial: Bomberos evalúa si fue intencional

Una vez alejado el peligro de que pudiese volver a reavivarse el fuego, este miércoles comenzaron los rastrillajes de campo en la zona para poder limpiar y llegar al lugar exacto donde se originó el incendio. De esta manera, se busca establecer la causa.

Con estas pericias, los Bomberos comenzarán a recabar pruebas para realizar el informe final, que se espera que demore algunos días, que determinará si se trató o no de un incendio intencional, y, en ese marco, establecer responsabilidades si las hubiese.