El incendio en el Parque Industrial dejó pérdidas por $200 millones

Maquinaria industrial especializada.

Insumos de producción.

Estructura edilicia del depósito.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, el valor de los daños asciende a aproximadamente $200.000.000.

El operativo de control

Dada la complejidad por los componentes químicos, el operativo requirió un despliegue masivo. Bajo las órdenes del Comisario Inspector Jorge Carbajal, trabajó un camión del Cuartel Central de Bomberos, con el apoyo fundamental de Bomberos Voluntarios de Chimbas y dotaciones de otros departamentos.

Afortunadamente, el informe consignó que no se registraron heridos ni personas afectadas, limitándose las consecuencias estrictamente a lo material. Las tareas de enfriamiento se extendieron durante horas para garantizar que no existiera reactivación de los químicos.