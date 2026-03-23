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El incendio en el Parque Industrial dejó pérdidas por $200 millones

La Justicia confirmó que el siniestro se originó en los depósitos de la empresa Eco San Juan S.A. Aunque no se registraron heridos, el fuego destruyó maquinaria e insumos de alto valor.

Tras el impactante incendio que este domingo generó alarma en Chimbas, la UFI Genérica brindó detalles sobre el origen y las consecuencias del siniestro. El informe oficial, coordinado por el ayudante fiscal Sebastián Miranda, permitió reconstruir los primeros momentos de la emergencia en el Parque Industrial.

El fuego se inició en el sector de depósitos de la firma Eco San Juan S.A. Según el testimonio de un hombre que intentó sofocar las llamas en un primer momento, el incendio se tornó incontrolable en pocos minutos debido a la presencia de diversos productos químicos almacenados en el lugar, lo que facilitó una propagación extremadamente rápida.

El relevamiento preliminar de las autoridades judiciales puntualiza que las pérdidas materiales son totales en el área afectada. El fuego destruyó:

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  • Maquinaria industrial especializada.

  • Insumos de producción.

  • Estructura edilicia del depósito.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, el valor de los daños asciende a aproximadamente $200.000.000.

El operativo de control

Dada la complejidad por los componentes químicos, el operativo requirió un despliegue masivo. Bajo las órdenes del Comisario Inspector Jorge Carbajal, trabajó un camión del Cuartel Central de Bomberos, con el apoyo fundamental de Bomberos Voluntarios de Chimbas y dotaciones de otros departamentos.

Afortunadamente, el informe consignó que no se registraron heridos ni personas afectadas, limitándose las consecuencias estrictamente a lo material. Las tareas de enfriamiento se extendieron durante horas para garantizar que no existiera reactivación de los químicos.

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