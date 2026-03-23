Tras el impactante incendio que este domingo generó alarma en Chimbas, la UFI Genérica brindó detalles sobre el origen y las consecuencias del siniestro. El informe oficial, coordinado por el ayudante fiscal Sebastián Miranda, permitió reconstruir los primeros momentos de la emergencia en el Parque Industrial.
El incendio en el Parque Industrial dejó pérdidas por $200 millones
La Justicia confirmó que el siniestro se originó en los depósitos de la empresa Eco San Juan S.A. Aunque no se registraron heridos, el fuego destruyó maquinaria e insumos de alto valor.