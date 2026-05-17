Belgrano le ganó a Argentinos 1(4) a 1(3) por la semifinal 2 de la Liga Profesional

Belgrano se impuso a Argentinos en la semifinal 2 de la Liga Profesional con un resultado de 1(4) a 1(3) en la definición por penales. Los goles del partido fueron anotados por Facundo Jainikoski para Argentinos a los 7 minutos del primer tiempo y Nicolás Fernández para Belgrano a los 49 minutos del segundo tiempo. En la tanda de penales, Belgrano convirtió cuatro tiros a través de Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Emiliano Rigoni y Ramiro Hernándes, mientras que Argentinos falló tres penales, ejecutados por Gastón Verón, Gabriel Florentín y Enzo Pérez.El partido se caracterizó por una posesión del 52% para Belgrano frente al 48% de Argentinos, y un total de 18 tiros al arco para Argentinos contra 8 de Belgrano. No se registraron tarjetas rojas durante el encuentro. Con esta victoria, Belgrano avanza en el torneo, mientras que Argentinos queda eliminado.