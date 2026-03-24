Pedirán un informe de impacto ambiental tras el incendio en la planta de residuos

Desde el municipio informaron que se requerirán informes a los organismos provinciales competentes y a la empresa involucrada, con el objetivo de conocer en detalle los certificados de impacto ambiental, los permisos vigentes y el tipo de materiales residuales que fueron alcanzados por el fuego.

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Asimismo, las autoridades municipales emitieron una recomendación a la comunidad: solicitaron a los vecinos que, ante la aparición de cualquier síntoma que pudiera estar vinculado a la exposición a humo o sustancias, se acerquen a los centros de salud más cercanos para recibir la atención médica correspondiente.

Continúa el trabajo de Bomberos en el Parque Industrial luego del voraz incendio

El siniestro se originó en la tarde del domingo en el sector de depósitos de la planta, donde la acumulación de productos químicos facilitó una rápida propagación de las llamas. Según relató un trabajador que intentó intervenir en un primer momento, el fuego se volvió incontrolable en cuestión de minutos.

En diálogo con Canal 8, el propietario de la empresa, Rodolfo Piola, señaló que el foco habría comenzado en la zona de descarga de residuos. También explicó el operativo desplegado para contener el incendio y deslizó la posibilidad de que el hecho haya sido intencional. En ese sentido, descartó que se haya tratado de una falla eléctrica o cortocircuito, al remarcar que el sector no contaba con suministro de energía.

Mientras avanzan las tareas en el predio, crece la expectativa por los resultados de los informes solicitados, que serán clave para determinar responsabilidades y evaluar el impacto ambiental que pudo haber generado el incendio en la zona.