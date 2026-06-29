Una serie de disparos alteró la tranquilidad de la madrugada de este viernes en el barrio Los Olivos, en Santa Lucía, donde un hombre resultó herido y otras dos personas terminaron detenidas en un operativo policial que ahora busca reconstruir qué fue lo que ocurrió.
Balacera en Santa Lucía dejó a un herido, dos detenidos y municiones secuestradas
El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Los Olivos. Un hombre sufrió una lesión en la cabeza, dos personas fueron detenidas y la Policía intenta determinar cómo se originó el episodio.