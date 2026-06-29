Balacera en Santa Lucía dejó a un herido, dos detenidos y municiones secuestradas

Todo comenzó cuando vecinos alertaron a la Comisaría 29ª por presuntas detonaciones de arma de fuego en la vía pública. De acuerdo con la información policial, el llamado advertía sobre la presencia de varias personas efectuando disparos en un episodio que, de manera preliminar, podría estar vinculado a un intento de robo, aunque esa hipótesis aún es materia de investigación.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre que presentaba una lesión cortante en la cabeza, por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia para brindarle asistencia médica. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál es su estado de salud ni cómo se produjo la herida.