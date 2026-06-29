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Balacera en Santa Lucía dejó a un herido, dos detenidos y municiones secuestradas

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Los Olivos. Un hombre sufrió una lesión en la cabeza, dos personas fueron detenidas y la Policía intenta determinar cómo se originó el episodio.

Una serie de disparos alteró la tranquilidad de la madrugada de este viernes en el barrio Los Olivos, en Santa Lucía, donde un hombre resultó herido y otras dos personas terminaron detenidas en un operativo policial que ahora busca reconstruir qué fue lo que ocurrió.

Todo comenzó cuando vecinos alertaron a la Comisaría 29ª por presuntas detonaciones de arma de fuego en la vía pública. De acuerdo con la información policial, el llamado advertía sobre la presencia de varias personas efectuando disparos en un episodio que, de manera preliminar, podría estar vinculado a un intento de robo, aunque esa hipótesis aún es materia de investigación.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre que presentaba una lesión cortante en la cabeza, por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia para brindarle asistencia médica. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál es su estado de salud ni cómo se produjo la herida.

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En el marco del procedimiento, la Policía detuvo a dos hombres mayores de edad que quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para esclarecer el hecho.

Durante el operativo también fueron secuestrados dos cargadores, cartuchos y varias vainas servidas, que serían calibre 9 milímetros, elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Por estas horas, los investigadores realizan entrevistas a testigos y distintas averiguaciones para establecer cómo se desencadenó el episodio, si existió un enfrentamiento armado y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas para esclarecer lo sucedido.

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