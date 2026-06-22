Abusos en una pileta y una brutal venganza: el acusado quedó a un paso del juicio

Luego, una adolescente de 15 años sumó su testimonio y aseguró haber sufrido un hecho de características similares durante la misma jornada.

Las declaraciones de las tres denunciantes activaron una investigación penal que avanzó durante los últimos meses. La menor de 15 años declaró mediante Cámara Gesell, mientras que la joven de 17 años y la mujer adulta brindaron sus testimonios ante los investigadores.

La venganza que terminó con Carrasco al borde de la muerte

Tras conocerse las denuncias, la situación derivó en un violento episodio de justicia por mano propia. Esa misma noche, cuando Carrasco regresó a su domicilio en el Asentamiento Pedro Echagüe, en la zona de Santa Lucía, fue atacado por dos hombres.

De acuerdo con la investigación, el joven fue golpeado con piedras y luego recibió una puñalada en el abdomen con un cuchillo tipo carnicero. La lesión le perforó el intestino y permaneció internado tras quedar en grave estado.

Por ese ataque, Miguel Ángel Romero fue detenido y posteriormente condenado mediante un juicio abreviado a tres años de prisión condicional por lesiones graves.

Rechazó el acuerdo y enfrentará otra instancia judicial

En las últimas horas, Carrasco debía ratificar un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y su defensa, que contemplaba una pena de 10 meses de prisión condicional, reglas de conducta y una prohibición de acercamiento hacia las víctimas.

Sin embargo, el acusado decidió no aceptar la propuesta. Según explicó su abogada, la decisión estuvo vinculada a una cuestión familiar. Ante esa situación, el juez Eugenio Barbera le advirtió que, si la causa llega a juicio oral, una eventual condena podría ser superior e incluso de cumplimiento efectivo.

La audiencia quedó suspendida y la Fiscalía avanzará con la presentación de la acusación formal para llevar el expediente a debate. Actualmente, Carrasco permanece en libertad con una restricción de acercamiento de 300 metros respecto de las denunciantes, mientras la Justicia define los próximos pasos del proceso.