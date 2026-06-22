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Abusos en una pileta y una brutal venganza: el acusado quedó a un paso del juicio

El joven acusado de abusar de tres mujeres durante una reunión en Chimbas rechazó un acuerdo de pena condicional y la Fiscalía prepara la acusación.

La causa que involucra a César Carrasco, un joven de 24 años acusado de abusar sexualmente de tres mujeres durante una reunión en Chimbas, sumó un nuevo capítulo judicial. El imputado rechazó el juicio abreviado que había acordado con la Fiscalía y quedó encaminado a enfrentar un debate oral.

El caso se remonta al 17 de febrero de este año, cuando un grupo de conocidos del Asentamiento Pedro Echagüe se reunió en una vivienda de calle Rodríguez, en Chimbas, para compartir una tarde de pileta y bebidas. Carrasco había asistido como invitado junto a su pareja.

Según la investigación fiscal, la situación cambió cuando una mujer adulta denunció que, al ingresar al agua, el acusado habría aprovechado para tocarla en sus partes íntimas. Tras salir de la pileta y contar lo ocurrido, su hija de 17 años le reveló que también habría sido víctima de un episodio similar.

Luego, una adolescente de 15 años sumó su testimonio y aseguró haber sufrido un hecho de características similares durante la misma jornada.

Las declaraciones de las tres denunciantes activaron una investigación penal que avanzó durante los últimos meses. La menor de 15 años declaró mediante Cámara Gesell, mientras que la joven de 17 años y la mujer adulta brindaron sus testimonios ante los investigadores.

La venganza que terminó con Carrasco al borde de la muerte

Tras conocerse las denuncias, la situación derivó en un violento episodio de justicia por mano propia. Esa misma noche, cuando Carrasco regresó a su domicilio en el Asentamiento Pedro Echagüe, en la zona de Santa Lucía, fue atacado por dos hombres.

De acuerdo con la investigación, el joven fue golpeado con piedras y luego recibió una puñalada en el abdomen con un cuchillo tipo carnicero. La lesión le perforó el intestino y permaneció internado tras quedar en grave estado.

Por ese ataque, Miguel Ángel Romero fue detenido y posteriormente condenado mediante un juicio abreviado a tres años de prisión condicional por lesiones graves.

Rechazó el acuerdo y enfrentará otra instancia judicial

En las últimas horas, Carrasco debía ratificar un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y su defensa, que contemplaba una pena de 10 meses de prisión condicional, reglas de conducta y una prohibición de acercamiento hacia las víctimas.

Sin embargo, el acusado decidió no aceptar la propuesta. Según explicó su abogada, la decisión estuvo vinculada a una cuestión familiar. Ante esa situación, el juez Eugenio Barbera le advirtió que, si la causa llega a juicio oral, una eventual condena podría ser superior e incluso de cumplimiento efectivo.

La audiencia quedó suspendida y la Fiscalía avanzará con la presentación de la acusación formal para llevar el expediente a debate. Actualmente, Carrasco permanece en libertad con una restricción de acercamiento de 300 metros respecto de las denunciantes, mientras la Justicia define los próximos pasos del proceso.

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