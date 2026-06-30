Orrego acompañó la jura de Santilli y ratificó el diálogo entre San Juan y Nación

"Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores. Obviamente, también hay que entender que cada provincia tiene su realidad, sus historias y su futuro", sostuvo el nuevo jefe de Gabinete.

El respaldo de Orrego

La presencia de Orrego en la Casa Rosada no pasó inadvertida. El mandatario sanjuanino mantiene desde hace meses una relación institucional con Santilli, construida durante su gestión como ministro del Interior, cuando se convirtió en uno de los principales interlocutores del Gobierno nacional con las provincias.

En la jura de @diegosantilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, compartimos un encuentro junto al gobernador de Entre Ríos, @frigeriorogelio.



Creemos en un país que crece cuando la Nación y las provincias trabajan con diálogo, responsabilidad y objetivos… pic.twitter.com/q5fMhkoQ8D — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) June 30, 2026

Tras conocerse su designación durante el fin de semana, Orrego ya había expresado públicamente su respaldo.

"Es una persona con la que pudimos trabajar muy bien y siempre mantuvimos un diálogo abierto", había señalado el gobernador, al desearle éxito en una función que consideró clave para la articulación entre la Nación y las administraciones provinciales.

Luego de participar de la ceremonia, el mandatario volvió a ratificar ese acompañamiento a través de sus redes sociales. Allí compartió una fotografía junto a Santilli y al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y destacó la importancia del diálogo entre los distintos niveles del Estado.

"En la jura de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, compartimos un encuentro junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio", publicó.

Además, remarcó: "Creemos en un país que crece cuando la Nación y las provincias trabajan con diálogo, responsabilidad y objetivos compartidos. Ese es el camino para seguir generando más oportunidades para los sanjuaninos y para todos los argentinos".

Finalmente, Orrego felicitó al flamante jefe de Gabinete y le deseó éxito en la nueva función. "Felicitaciones, Diego. Te deseo muchos éxitos en este desafío tan importante para la Argentina".