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Ingeniería y WIM firmaron un acuerdo clave de buenas prácticas en la minería

La decana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz, participó del encuentro federal "Voces en Red". En diálogo con sanjuan8.com, detalló los desafíos de contener a las estudiantes que son madres.

Por Marcela Silva

En el marco del Día Internacional de la Mujer en la Minería y el sexto aniversario de la creación de Women in Mining (WIM) Argentina, se llevó a cabo el encuentro nacional "Voces en Red" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La jornada, que reunió a destacadas referentes del sector público, privado y académico, tuvo como una de sus protagonistas a la decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, Dra. Andrea Díaz, quien firmó un acta acuerdo estratégica para trabajar de manera conjunta en programas de inclusión y sostenibilidad.

La apertura del evento estuvo a cargo de la presidenta de WIM Argentina, Laura Hernández (Superintendente de Relaciones Institucionales de Veladero). El encuentro funcionó como un espacio federal de debate y articulación, donde se compartieron testimonios de vida de gran impacto, como la historia de Carla Rodríguez, mecánica en el interior de una mina subterránea en Y.C.R.T. (Santa Cruz) e inspiradora de la película “Miss Carbón”, quien visibilizó la realidad de ser la primera mujer trans en un entorno subterráneo.

"Nos tenemos que preocupar mucho por las que vienen"

Tras su participación en el evento, Andrea Díaz dialogó con sanjuan8.com y reflexionó sobre el verdadero impacto de estas jornadas hacia el interior de las instituciones educativas y los yacimientos. "Una de las cosas que se planteó es que muchas mujeres de las que estabamos presente fuimos las primeras en nuestros lugares, y acá nos tenemos que preocupar mucho en las que vienen", enfatizó la decana.

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En ese sentido, Díaz explicó el rol que asume la casa de altos estudios sanjuanina para romper las barreras de vulnerabilidad que suelen afectar a las minorías en contextos masculinizados: "Al ser una minoría te encontrás en un espacio de vulnerabilidad y es difícil ser escuchada cuando sos minoría. A mí, desde la UNSJ, me toca este rol de acompañar a las estudiantes, y que muchas son madres".

El acuerdo formalizado por la Facultad de Ingeniería contempla la puesta en marcha de actividades esenciales, como el acompañamiento en la gestión de becas de cuidados otorgadas de manera conjunta por WIM y Glencore Pachón, además de la futura incorporación al “Programa Califica BP WIM”, un sistema integral de buenas prácticas que entrelaza el desarrollo ambiental con la equidad de género y la calidad.

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El duro diagnóstico en Ingeniería Eléctrica: "Muchas veces se sienten solas y se cambian"

La agenda de género y diversidad que promueve la FI-UNSJ abarca desde el trabajo en los colegios secundarios técnicos para incentivar ingresos, hasta el seguimiento de las graduadas para conocer cómo se están insertando laboralmente. Sin embargo, en su charla con este medio, la decana advirtió que aún persiste una fuerte problemática de aislamiento femenino en ciertas disciplinas.

"Sigue habiendo una problemática en Ingeniería Eléctrica. Muchas veces se sienten solas y se cambian de carrera; eso es una tarea pendiente", confesó Díaz a sanjuan8.com. "Tenés docentes solo varones, la mayoría de varones en compañeros, y hay que analizar esa problemática. Hay una gran demanda de ingenieros eléctricos y, si no los acompañamos, luego no tenemos referentes. Esto hay que trabajarlo y son los desafíos", concluyó de forma contundente.

La jornada, que culminó con un taller de género y diversidad, coincidió significativamente con las celebraciones por el mes de la Ingeniería y el Mes Internacional de la Mujer en la Ingeniería, marcando una hoja de ruta clara para que las voces que hoy inspiran comiencen a replicarse de manera efectiva adentro de las aulas sanjuaninas.

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