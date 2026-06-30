Ingeniería y WIM firmaron un acuerdo clave de buenas prácticas en la minería

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En ese sentido, Díaz explicó el rol que asume la casa de altos estudios sanjuanina para romper las barreras de vulnerabilidad que suelen afectar a las minorías en contextos masculinizados: "Al ser una minoría te encontrás en un espacio de vulnerabilidad y es difícil ser escuchada cuando sos minoría. A mí, desde la UNSJ, me toca este rol de acompañar a las estudiantes, y que muchas son madres".

El acuerdo formalizado por la Facultad de Ingeniería contempla la puesta en marcha de actividades esenciales, como el acompañamiento en la gestión de becas de cuidados otorgadas de manera conjunta por WIM y Glencore Pachón, además de la futura incorporación al “Programa Califica BP WIM”, un sistema integral de buenas prácticas que entrelaza el desarrollo ambiental con la equidad de género y la calidad.

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El duro diagnóstico en Ingeniería Eléctrica: "Muchas veces se sienten solas y se cambian"

La agenda de género y diversidad que promueve la FI-UNSJ abarca desde el trabajo en los colegios secundarios técnicos para incentivar ingresos, hasta el seguimiento de las graduadas para conocer cómo se están insertando laboralmente. Sin embargo, en su charla con este medio, la decana advirtió que aún persiste una fuerte problemática de aislamiento femenino en ciertas disciplinas.

"Sigue habiendo una problemática en Ingeniería Eléctrica. Muchas veces se sienten solas y se cambian de carrera; eso es una tarea pendiente", confesó Díaz a sanjuan8.com. "Tenés docentes solo varones, la mayoría de varones en compañeros, y hay que analizar esa problemática. Hay una gran demanda de ingenieros eléctricos y, si no los acompañamos, luego no tenemos referentes. Esto hay que trabajarlo y son los desafíos", concluyó de forma contundente.

La jornada, que culminó con un taller de género y diversidad, coincidió significativamente con las celebraciones por el mes de la Ingeniería y el Mes Internacional de la Mujer en la Ingeniería, marcando una hoja de ruta clara para que las voces que hoy inspiran comiencen a replicarse de manera efectiva adentro de las aulas sanjuaninas.