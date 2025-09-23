"
Imputaron al detenido por el crimen del sanjuanino en Mendoza

Matías Exequiel Alonso Jara, el principal sospechoso por el asesinato del empresario Nacenta, quedó imputado por homicidio criminis causa, una figura que implica matar para ocultar otro delito.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que Matías Exequiel Alonso Jara, el principal sospechoso por el asesinato del empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta, quedó imputado por homicidio criminis causa, una figura que implica matar para ocultar otro delito.

Hallaron muerto a un empresario sanjuanino en Mendoza

El crimen, ocurrió el pasado fin de semana en la zona de Las Heras. El cuerpo de Nacenta, de 59 años, fue hallado dentro de su camioneta Toyota Hilux. El vehículo estaba en una cuneta, con golpes por la caída, pero en su interior se encontraban los papeles del empresario, lo que permitió su rápida identificación.

Desde el Ministerio Público indicaron que, para no entorpecer la investigación, no adelantarán públicamente ninguna hipótesis. Sin embargo, la carátula de la causa fue confirmada como “homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa”.

La investigación está a cargo de la fiscal Andrea Lazo, de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

El frondoso prontuario del detenido por el crimen del sanjuanino en Mendoza

Nacenta era un reconocido empresario agrícola sanjuanino,oriundo de Pocito. Se dedicaba a la venta de semillas y producción agrícola, y también poseía campos en la provincia de San Luis. Si bien aún no se esclarece por qué estaba en Mendoza al momento del crimen, las primeras líneas investigativas apuntan a que habría acudido a reunirse con una persona conocida en la zona de Las Heras.

La detención del principal sospechoso

El detenido, Matías Alonso Jara, tiene 32 años y un amplio prontuario policial. Fue capturado durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Santo Tomás de Aquino, en El Algarrobal, donde también se secuestraron elementos de interés para la causa.

