Imputaron al detenido por el crimen del sanjuanino en Mendoza

Desde el Ministerio Público indicaron que, para no entorpecer la investigación, no adelantarán públicamente ninguna hipótesis. Sin embargo, la carátula de la causa fue confirmada como “homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa”.

La investigación está a cargo de la fiscal Andrea Lazo, de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

El frondoso prontuario del detenido por el crimen del sanjuanino en Mendoza

Nacenta era un reconocido empresario agrícola sanjuanino,oriundo de Pocito. Se dedicaba a la venta de semillas y producción agrícola, y también poseía campos en la provincia de San Luis. Si bien aún no se esclarece por qué estaba en Mendoza al momento del crimen, las primeras líneas investigativas apuntan a que habría acudido a reunirse con una persona conocida en la zona de Las Heras.

La detención del principal sospechoso

El detenido, Matías Alonso Jara, tiene 32 años y un amplio prontuario policial. Fue capturado durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Santo Tomás de Aquino, en El Algarrobal, donde también se secuestraron elementos de interés para la causa.