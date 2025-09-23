Tiene ocho capítulos y es viral en Netflix: la serie que entrará en tus favoritos

Si buscás una serie atrapante, con suspenso, drama y dilemas éticos que te van a dejar pensando después de cada capítulo, esta es tu próxima parada en Netflix. No digas que no te avisamos: una vez que entres al búnker, no vas a querer salir.

La trama transcurre en Billionaire’s Bunker, un lujoso búnker donde un grupo de multimillonarios se refugia para sobrevivir a una inminente catástrofe global. Lo que parecía un santuario indestructible pronto se transforma en un campo de batalla cargado de tensiones, secretos y traiciones. Entre paredes herméticas y la amenaza del fin del mundo, lo que estalla es la naturaleza humana.