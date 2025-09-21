Hallaron muerto a un empresario sanjuanino en Mendoza

nacenta empresario sanjuanino muerto mendoza Sergio Nacenta se dedicaba a la producción de semillas y a la ganadería.

En la madrugada del sábado, pasada la 1, fue encontrado sin vida dentro de su camioneta Toyota Hilux gris, adentro de una acequia a un costado de calle Paso Hondo, en las inmediaciones de Recuero, en el barrio Santo Tomás de Aquino.

Presentaba un balazo en el costado izquierdo de su cuerpo a la altura de las costillas y la ventanilla trasera detrás del conductor tenía un orificio compatible con un disparo de arma de fuego calibre 9 mm. Justamente, ese plomo rescataron los pesquisas.

De acuerdo con los primeros peritajes y el relato de testigos que llamaron al 911, Nacenta hablaba por teléfono a través del sistema bluetooth de su vehículo con una joven mujer al momento del ataque.

Esa pista se transformó en uno de los ejes de la instrucción: investigadores sospechan que la chica -menor de edad- pudo haberlo guiado hasta ese sector, cercano a un asentamiento, donde lo sorprendieron. En paralelo, el padre de la joven fue detenido el domingo y es uno de los principales sospechosos: se trata de Matías Exequiel Alonso Jara, un hombre que salió de prisión hace poco más de un año y ha sido investigado por amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa; lesiones agravadas por el uso de arma de fuego y coacciones, entre otros delitos.

Además le secuestraron dos teléfonos celulares, un tubo cañón calibre 22 mm tipo carabina marca Batan, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases y una mira telescópica.

image

Los pesquisas no descartan que Nacenta haya intentado escapar cuando fue emboscado: la camioneta estaba detenida contra la acequia, y según trascendió, el empresario habría acelerado en medio del ataque, lo que podría explicar la posición final del vehículo.

Sin embargo, las pertenencias de la víctima –teléfono, billetera y otros objetos de valor– estaban en la camioneta, lo que generó incertidumbre con respecto al móvil del hecho revelado minutos después del ataque.

Por eso, la hipótesis de un homicidio criminis, es decir, un asesinato cometido para ocultar otro delito o garantizar la impunidad, convivía con la posibilidad de un ataque personal vinculado el contacto que la víctima habría mantenido con la joven.

Ante esto, el teléfono celular de Nacenta se transformó en una de las piezas centrales de la causa. Será peritado para reconstruir las últimas comunicaciones y verificar la conexión con la menor, el recorrido que realizó y otros contactos de las horas previas. También se relevaron cámaras de seguridad de la zona y se tomaron declaraciones de vecinos que vieron movimientos extraños en la madrugada.

Fuentes policiales indicaron que “Mati”, el hombre detenido este domingo, es conocido en el barrio por su pasado carcelario y que su domicilio fue allanado en busca de evidencias. Quedó a disposición de la fiscal Lazo, quien definirá en las próximas horas si lo imputa formalmente.

Por su parte, familiares de la víctima llegaron a Mendoza este domingo para tomar contacto con el caso, finalizaron las fuentes.