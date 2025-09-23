La mamá de la nena que murió en 25 de Mayo tiene el 35% del cuerpo quemado

La madre, identificada como Danisa Aveiro, de 24 años, sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo y permanece internada en estado delicado. Tiene quemaduras en manos, cabeza, rostro, tórax y espalda. Además, de comprometidas las vías respiratorias.

Su hijo menor, en tanto, habría resultado intoxicado por la inhalación de humo y también continúa bajo asistencia médica, pero fuera de peligro.

Según informaron fuentes policiales, el incendio fue provocado por una vela encendida, ya que la familia no contaba con medidor eléctrico en la vivienda y agregaron que la mamá es oriunda de Mendoza y estaba sola en San Juan. "Estamos en comunicación con su abuela que reside fuera de la provincia para ponerla al tanto de la situación", dijo Cintia Alamo, subjefa de la Policía de San Juan.

Personal de bomberos y emergencias trabajó en el lugar y la causa está siendo investigada por la Justicia.