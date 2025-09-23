"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > 25 de Mayo

La mamá de la nena que murió en 25 de Mayo tiene el 35% del cuerpo quemado

Un incendio en una vivienda de La Chimbera dejó como saldo la muerte de una niña de 7 años. Su madre, una joven mendocina de 24 años, está internada con graves quemaduras y su hijo menor sufrió intoxicación por humo.

Un trágico incendio ocurrió en la madrugada de este martes en una vivienda de La Chimbera, departamento 25 de Mayo, donde una niña de 7 años perdió la vida.

Te puede interesar...

La madre, identificada como Danisa Aveiro, de 24 años, sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo y permanece internada en estado delicado. Tiene quemaduras en manos, cabeza, rostro, tórax y espalda. Además, de comprometidas las vías respiratorias.

Su hijo menor, en tanto, habría resultado intoxicado por la inhalación de humo y también continúa bajo asistencia médica, pero fuera de peligro.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 07.49.33

Según informaron fuentes policiales, el incendio fue provocado por una vela encendida, ya que la familia no contaba con medidor eléctrico en la vivienda y agregaron que la mamá es oriunda de Mendoza y estaba sola en San Juan. "Estamos en comunicación con su abuela que reside fuera de la provincia para ponerla al tanto de la situación", dijo Cintia Alamo, subjefa de la Policía de San Juan.

Personal de bomberos y emergencias trabajó en el lugar y la causa está siendo investigada por la Justicia.

Temas

Te puede interesar