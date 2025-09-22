"
Parque de Mayo

Día de la Primavera: tres menores detenidos con puntas en el Parque de Mayo

Durante los festejos por el Día de la Primavera, la Policía de San Juan desplegó un amplio operativo de seguridad en toda la provincia que dejó como resultado 44 personas aprehendidas y varios procedimientos.

En inmediaciones del Parque de Mayo, personal policial sorprendió a tres menores que portaban armas blancas tipo “punta”. Los adolescentes fueron trasladados hasta la escuela de la zona y posteriormente entregados a sus padres.

Además, se registraron dos hechos de flagrancia vinculados al robo de celulares, cuyos autores fueron detenidos en el momento.

El operativo incluyó controles de tránsito y alcoholemia, tanto en la capital como en plazas, campings y otros espacios donde se realizaron actividades por la fecha. En ese marco, se labraron dos actas por conducción en estado de ebriedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Faltas.

Las autoridades destacaron que el despliegue permitió reforzar la seguridad en distintos puntos y garantizar el normal desarrollo de los festejos.

