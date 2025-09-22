En inmediaciones del Parque de Mayo, personal policial sorprendió a tres menores que portaban armas blancas tipo “punta”. Los adolescentes fueron trasladados hasta la escuela de la zona y posteriormente entregados a sus padres.
Día de la Primavera: tres menores detenidos con puntas en el Parque de Mayo
Durante los festejos por el Día de la Primavera, la Policía de San Juan desplegó un amplio operativo de seguridad en toda la provincia que dejó como resultado 44 personas aprehendidas y varios procedimientos.