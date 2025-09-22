"
El frondoso prontuario del detenido por el crimen del sanjuanino en Mendoza

Se trata de Marías Alonso Jara, de 32 años. En junio del 2024 había recuperado la libertad.

La investigación por el crimen del empresario sanjuanino Sergio Marcelo Nacento, de 59 años, tiene a un detenido. Se trata de Matías Exequiel Alonso Jara, alias “Negro Matías”, de 32 años. El sospechoso fue capturado por efectivos de la División Homicidios de Investigaciones en el barrio Santo Tomás de Aquino, en Las Heras, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el ataque.

Hallaron muerto a un empresario sanjuanino en Mendoza

Nacento fue hallado sin vida durante la madrugada del sábado dentro de su camioneta Toyota Hilux gris, con un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros en el costado izquierdo. La ventana trasera del vehículo presentaba un orificio de bala. La víctima era un reconocido agricultor sanjuanino que había llegado a Mendoza el viernes por la noche.

Según los primeros peritajes, al momento del ataque la víctima se encontraba hablando por teléfono, a través del sistema bluetooth de la camioneta, con una adolescente. Los investigadores no descartan que la joven lo hubiera guiado hasta la zona donde fue emboscado, lo que derivó en la detención de su padre, Alonso Jara, como principal sospechoso.

En el allanamiento realizado durante la detención, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, un cañón tipo carabina calibre 22 mm, cargadores y una mira telescópica, elementos considerados de importancia para la causa.

La fiscal Andrea Lazo imputará al detenido por homicidio criminis causa, figura legal que contempla la pena de prisión perpetua en caso de ser hallado culpable.

Un largo prontuario

El historial delictivo de Alonso Jara es extenso. Desde 2016 acumuló múltiples condenas por delitos vinculados al uso de armas de fuego, amenazas y lesiones. Ingresó y egresó en varias oportunidades del Complejo Penitenciario San Felipe y otras cárceles mendocinas. Su última condena, unificada en octubre de 2023, lo mantuvo preso hasta el 11 de junio de 2024, fecha en la que recuperó la libertad.

Con testimonios que lo ubican en la escena del crimen y pruebas secuestradas en su poder, el acusado quedó a disposición de la Justicia mendocina mientras la fiscalía avanza en las hipótesis sobre el móvil del ataque.

FUENTE: ElSol.com

