Reducen los valores de entradas y abonos para el Mundial de Clubes de hockey

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte anunció una baja en los precios de tickets para el torneo que se disputará en San Juan del 1 al 5 de octubre.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte informó que, tras un consenso con Worldskate, organizador del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines, se decidió reducir los precios de entradas y abonos para el certamen que tendrá lugar del 1 al 5 de octubre en San Juan.

La medida busca facilitar el acceso del público a un evento deportivo de relevancia internacional que refleja la pasión de los sanjuaninos por el hockey sobre patines.

Nuevos valores:

  • Etapa de clasificación:

    • Entrada general: $18.000

    • Platea oeste: $40.000

  • Semifinales, final y tercer puesto:

    • Entrada general: $25.000

    • Platea oeste: $60.000

    • Abono general: $80.000

    • Abono platea oeste: $180.000

Quienes ya hayan adquirido entradas o abonos pueden comunicarse al 264 5252488 para consultas y reubicaciones.

