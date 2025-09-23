El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte informó que, tras un consenso con Worldskate, organizador del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines, se decidió reducir los precios de entradas y abonos para el certamen que tendrá lugar del 1 al 5 de octubre en San Juan.
Reducen los valores de entradas y abonos para el Mundial de Clubes de hockey
