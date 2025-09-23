Trasladaron un feriado de noviembre y se armó un nuevo fin de semana largo

La medida se enmarca en el Decreto 614/2025, publicado en agosto y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El documento amplía el alcance de la Ley 27.399, que establece el esquema de feriados y fines de semana largos en Argentina, y habilita a la Jefatura de Gabinete de la Nación a reorganizar las fechas trasladables de cualquier día feriado.

El Poder Ejecutivo puede, además, establecer tres fines de semana extralargos por año con el objetivo de fomentar el turismo.

El Decreto 614/2025 especifica que aquellos feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con un sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior.

Todos los feriados y fines de semana largos que quedan en 2025

En octubre

• Del viernes 10 al domingo 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebra el domingo 12.

En noviembre

• Del viernes 21 a lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el lunes 24.

En diciembre

• Del sábado 6 a lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

• Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible en todo el país por Navidad.