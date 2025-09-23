River buscará revertir la serie con Palmeiras en Brasil

El conjunto brasilero se había puesto en ventaja gracias a los tantos del paraguayo Gustavo Gómez y de Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta fue el encargado de reducir la diferencia en el partido que se llevó a cabo en el estadio en El Monumental.

En lo que respecta al plano local, el “Millonario” cayó en su último partido ante Atlético Tucumán por 2-0, en un cruce donde jugó con mayoría de suplentes.

Esta derrota representó la primera para los dirigidos por Marcelo Gallardo en el Torneo Clausura, donde además perdieron el liderazgo de la Zona B ya que fueron superados por Deportivo Riestra.

De cara a este partido ante Palmeiras, Gallardo mantiene varias incógnitas en lo que respecta al 11 titular, ya que en la defensa lucha por una posición Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, en el mediocampo se podría dar el ingreso de Juan Portillo en lugar de Enzo Pérez, mientras que en la delantera aún no se definió si Miguel Borja o Facundo Colidio reemplazará al desgarrado Sebastián Driussi.

Palmeiras, por su parte, quiere hacer valer ante su público el gran resultado que consiguió en la ida e instalarse más que nunca como el gran candidato a ganar esta Copa Libertadores.

Los dirigidos por Abel Ferreira no solo dan pelea en el plano internacional, ya que en el Brasileirao están a solo dos puntos del líder, que es el Flamengo, pero con un partido menos.

Los goles del duelo de ida:

Embed - GOLES | RIVER PLATE vs. PALMEIRAS | CUARTOS DE FINAL | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

Palmeiras – River, probables formaciones:

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreyra.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio o Miguel Borja y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.