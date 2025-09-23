La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó los días y horarios para los partidos de las fechas 12 y 13 del Torneo Clausura. Unión es el cómodo líder del torneo y se encamina para quedarse con el pase a la final. Villa Obrera, Sarmiento y Árbol Verde están zona de descenso cuando restan 8 fechas para el final.
El Torneo Clausura programó sus próximas dos fechas
La Liga Sanjuanina de Fútbol definió los partidos de las fechas 12 y 13 del Clausura. Habrá partidos este fin de semana y el miércoles 1 de octubre.