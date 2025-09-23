"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > clausura

El Torneo Clausura programó sus próximas dos fechas

La Liga Sanjuanina de Fútbol definió los partidos de las fechas 12 y 13 del Clausura. Habrá partidos este fin de semana y el miércoles 1 de octubre.

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó los días y horarios para los partidos de las fechas 12 y 13 del Torneo Clausura. Unión es el cómodo líder del torneo y se encamina para quedarse con el pase a la final. Villa Obrera, Sarmiento y Árbol Verde están zona de descenso cuando restan 8 fechas para el final.

Fecha 12

Sábado 17hs.

Alianza - Marquesado

Te puede interesar...

San Lorenzo - Juv. Zondina

Sarmiento - Aberastain

Minero - Trinidad (en Juv. Unida)

Domingo:

17:00; Rivadavia – Peñarol

17:00; Desamparados – López Peláez

17:00; Carpintería – 9 de Julio

17:00; Atenas – Villa Obrera

17:30; Unión – Colón (en Bicentenario)

Libre: Árbol Verde

Posiciones:

Posiciones - Clausura LSF f11

Fecha 13

Miércoles 1 de octubre, 17hs:

López Peláez - Rivadavia

Trinidad - Desamparados

Aberastain - Minero

9 de Julio - Sarmiento

Juv. Zondina - Carpintería

Villa Obrera - San Lorenzo

Colón - Atenas

Marquesado - Unión

Árbol Verde - Alianza

Libre: Peñarol

Temas

Te puede interesar