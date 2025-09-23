Tres amigas de 20 y 15 años están desaparecidas y temen lo peor

A dónde apunta la Justicia tras la desaparición de Brenda del Castillo, Morena Verri, y Lara Morena Gutiérrez

Según trascendió, las dos mayores brindaban servicios de trabajo sexual en la zona de Flores y esa tarde esperaban encontrarse en la estación de servicio con un cliente, quien pagaría u$s300. Sin embargo, ni la Justicia ni la Policía de la Provincia de Buenos Aires aseguraron oficialmente esa hipótesis. A pesar de no tener la confirmación de las autoridades de está información, las madres de Brenda y Morena confirmaron a los investigadores el tipo de actividad laboral de sus hijas.

La investigación entonces quedó a cargo del fiscal Gastón Duplaá, responsable de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada (UFI) N°2 de Laferrere, y se dispuso caratular la causa como averiguación de paradero. La Fiscalía junto a la Policía siguen trabajando para reconstruir los movimientos de las jóvenes antes de su desaparición.

Según Primera Plana Online, hasta ahora no existen datos concretos sobre el paradero de las jóvenes. Fuentes que están vinculadas al caso señalaron que las están buscando por todos los lados, aunque no hay nada hasta ahora. La comunidad de La Matanza aguarda noticias y la investigación sigue en curso.