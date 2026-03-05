Gallo contó detalles de su cautiverio en un encuentro con Bullrich y funcionarios
El gendarme argentino se reunió con la senadora Patricia Bullrich en el Congreso. Allí relató detalles de su detención en Venezuela y habló del proceso que derivó en su liberación."Le pidieron que diga que había sido la AFA y él decidió no decirlo" agregó la senadora.
Luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela, el gendarme argentino Nahuel Gallo mantuvo un encuentro con la senadora Patricia Bullrich en su despacho del Congreso de la Nación, donde compartió detalles de su cautiverio y del complejo proceso que derivó en su liberación.
La reunión se extendió por casi dos horas y también contó con la presencia de los senadores Bartolomé Abdala, Maximiliano Abad, Agustín Monteverde, Vilma Bedia y Martín Goerling. Durante el encuentro, el gendarme relató aspectos de su detención en el país caribeño y escuchó de parte de Bullrich las gestiones que realizó el gobierno argentino durante su cautiverio.
Según trascendió tras la reunión, Gallo se mostró sorprendido por el nivel de información que manejaban sobre lo que ocurría durante su detención.
Durante la reunión, Bullrich le obsequió al gendarme su libro “Guerra sin cuartel”, donde relata su gestión como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Por su parte, el senador Maximiliano Abad le regaló una camiseta de Boca Juniors, en un gesto que buscó distender el encuentro tras el duro relato del cautiverio.
Cerca de la senadora adelantaron que planean volver a reunirse con Gallo, ya que consideran que el gendarme apenas relató una parte de lo vivido. “Apenas contó un 10% de lo que pasó”, indicaron desde el entorno de Bullrich.
La polémica por el rol de la AFA en la liberación
Tras finalizar la reunión, Bullrich habló con la prensa y se refirió al rol que habría tenido la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el proceso de liberación del gendarme. “Aquí hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez. Son amigos o comparten ese mismo modelo. Nosotros no, siempre hemos tenido dificultades”, afirmó la senadora.
En ese sentido, sostuvo que el gobierno argentino mantuvo obstáculos diplomáticos durante las gestiones. “Nuestra embajada fue destruida. Pero Gallo está acá, eso es lo importante”, agregó.
Bullrich también reveló que, cuando fueron a buscar al gendarme para concretar su liberación, había representantes de la AFA presentes. “Le pidieron que diga que había sido la AFA y él decidió no decirlo, porque él sabe que su país estuvo siempre”, aseguró.
Según relató, Gallo agradeció el gesto, pero prefirió hacerlo de forma privada y no públicamente.
El respaldo de su familia
El regreso del gendarme al país también estuvo acompañado por fuertes declaraciones de su esposa, María Alexandra Gómez, quien defendió el accionar del gobierno argentino y cuestionó a quienes criticaron la estrategia diplomática.
“Nadie puede decir que el Gobierno argentino no pidió por Nahuel. Se trabajó, pero sabíamos que el régimen de Delcy Rodríguez no iba a ceder ante el Presidente, sino ante sus propias amistades”, sostuvo en una entrevista televisiva.
La mujer también apuntó contra sectores que cuestionaron el caso durante el cautiverio. “Son lavadores de cara de una dictadura. Nunca reclamaron por él incluso sabiendo que era víctima de una desaparición forzada en Venezuela”, afirmó.
Más allá de las definiciones políticas, el regreso de Gallo estuvo marcado por la reconstrucción del vínculo familiar, especialmente con su hijo. Gómez relató que el niño mantuvo vivo el recuerdo de su padre durante los más de 14 meses de ausencia.
La mujer describió como “genuina” la sonrisa del gendarme cuando su hijo se abalanzó sobre él tras verlo nuevamente. También aseguró que la presencia del padre impactó de inmediato en el ánimo del niño. “Desde que llegó Nahuel, Víctor es otro niño. Le dije a mi marido que llegó lo que le hacía falta a su hijo”, expresó conmovida.