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Cayó un joven tras intentar robar el cierre perimetral de un barrio en construcción

El sospechoso fue atrapado por la Policía cuando intentaba ocultarse debajo de un puente en Media Agua. Sus dos cómplices lograron escapar del predio.

Un joven de 23 años fue detenido durante la madrugada de este sábado luego de ser sorprendido mientras robaba elementos de seguridad en un loteo en construcción ubicado en el departamento Sarmiento. Sus dos cómplices lograron darse a la fuga antes del arribo de las fuerzas de seguridad.

El episodio se registró alrededor de las 01:30 en el predio del futuro barrio Solares del Sur. Una alerta emitida por el sereno del lugar movilizó al personal de la Comisaría 8°, luego de que el trabajador advirtiera que tres hombres estaban desmantelando y sustrayendo el cierre perimetral de la propiedad.

Al llegar al sector, los efectivos policiales montaron un rápido operativo cerrojo en las inmediaciones basándose en las descripciones aportadas por el testigo. A los pocos metros, lograron divisar a uno de los sospechosos. Al notar la presencia del patrullero, el implicado arrojó un cargamento al suelo e intentó ocultarse debajo de un puente, donde finalmente fue interceptado y aprehendido de inmediato.

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En el lugar del arresto, los uniformados procedieron al secuestro de unos 10 metros de tela romboidal y dos palos rollizos de 1,80 metros de longitud, materiales que coincidían con el faltante del predio. El detenido fue identificado por fuentes policiales como un ciudadano de apellido Moreno, con domicilio registrado en el barrio Sarmiento de la localidad de Media Agua.

Por disposición del ayudante fiscal en turno, el Dr. Sebastián Miranda, el sujeto quedó vinculado a una causa judicial bajo el procedimiento especial de Flagrancia, imputado por el delito de robo agravado por ser en poblado y en banda, en grado de tentativa.

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