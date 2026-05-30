Un joven de 23 años fue detenido durante la madrugada de este sábado luego de ser sorprendido mientras robaba elementos de seguridad en un loteo en construcción ubicado en el departamento Sarmiento. Sus dos cómplices lograron darse a la fuga antes del arribo de las fuerzas de seguridad.
Cayó un joven tras intentar robar el cierre perimetral de un barrio en construcción
El sospechoso fue atrapado por la Policía cuando intentaba ocultarse debajo de un puente en Media Agua. Sus dos cómplices lograron escapar del predio.