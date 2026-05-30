Cayó un joven tras intentar robar el cierre perimetral de un barrio en construcción

El episodio se registró alrededor de las 01:30 en el predio del futuro barrio Solares del Sur. Una alerta emitida por el sereno del lugar movilizó al personal de la Comisaría 8°, luego de que el trabajador advirtiera que tres hombres estaban desmantelando y sustrayendo el cierre perimetral de la propiedad.

Al llegar al sector, los efectivos policiales montaron un rápido operativo cerrojo en las inmediaciones basándose en las descripciones aportadas por el testigo. A los pocos metros, lograron divisar a uno de los sospechosos. Al notar la presencia del patrullero, el implicado arrojó un cargamento al suelo e intentó ocultarse debajo de un puente, donde finalmente fue interceptado y aprehendido de inmediato.