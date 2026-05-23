A poco más de 48 horas del siniestro vial en Rivadavia, en el que un colectivo de la RedTulum embistió a una ciclista, se conoció la peor noticia: falleció la mujer que conducía la bicicleta, informaron altas fuentes judiciales a sanjuan8.com. En las últimas horas, los médicos habían determinado muerte cerebral, un cuadro irreversible, que terminó en el lamentable desenlace de su fallecimiento.
Murió la mujer que fue atropellada por un colectivo en Rivadavia
Se trata de la ciclista que fue atropellada por el colectivo el miércoles pasado, en calles Soldado Argentino y Galíndez.