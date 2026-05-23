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Murió la mujer que fue atropellada por un colectivo en Rivadavia

Se trata de la ciclista que fue atropellada por el colectivo el miércoles pasado, en calles Soldado Argentino y Galíndez.

A poco más de 48 horas del siniestro vial en Rivadavia, en el que un colectivo de la RedTulum embistió a una ciclista, se conoció la peor noticia: falleció la mujer que conducía la bicicleta, informaron altas fuentes judiciales a sanjuan8.com. En las últimas horas, los médicos habían determinado muerte cerebral, un cuadro irreversible, que terminó en el lamentable desenlace de su fallecimiento.

Se trata de Hilda Analía Martínez, de 54 años, que había sufrido graves heridas tras ser atropellada por el vehículo de gran porte. Por el impacto, sufrió Traumatismo Encefalocraneano (TEC) grave y politraumatismos. Estaba con pronóstico reservado en el hospital Rawson y finalmente falleció en las últimas horas.

El siniestro vial ocurrió el miércoles pasado, en inmediaciones de la esquina de calles Galíndez y Soldado Argentino, en Rivadavia. El colectivo circulaba por Soldado Argentino, calle que topa, y al llegar a Galíndez giró en otra dirección, sin advertir que sobre esa calle venía una bicicleta, rodado que manejaba Hilda Martínez, y la embistió.

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En la jornada del viernes, el chofer fue imputado y vinculado a la causa.

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