Murió la mujer que fue atropellada por un colectivo en Rivadavia

Se trata de Hilda Analía Martínez, de 54 años, que había sufrido graves heridas tras ser atropellada por el vehículo de gran porte. Por el impacto, sufrió Traumatismo Encefalocraneano (TEC) grave y politraumatismos. Estaba con pronóstico reservado en el hospital Rawson y finalmente falleció en las últimas horas.

El siniestro vial ocurrió el miércoles pasado, en inmediaciones de la esquina de calles Galíndez y Soldado Argentino, en Rivadavia. El colectivo circulaba por Soldado Argentino, calle que topa, y al llegar a Galíndez giró en otra dirección, sin advertir que sobre esa calle venía una bicicleta, rodado que manejaba Hilda Martínez, y la embistió.