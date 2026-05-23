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Cómo sigue la causa tras la muerte de la mujer atropellada por un colectivo

En las últimas horas, falleció la mujer de 54 años que fue atropellada por un colectivo en Rivadavia. Cuál es la situación judicial del chofer.

Tras permanecer con un cuadro irreversible de muerte cerebral, este sábado se conoció el lamentable fallecimiento de la mujer que fue atropellada por un colectivo de la RedTulum el miércoles pasado en Rivadavia. El chofer fue imputado por lesiones, sin embargo, su situación será más compleja a partir de la muerte de la ciclista.

Este viernes se llevó adelante la audiencia de formalización penal preparatoria contra el chofer de colectivo, Valeriano Andrés Bustos, en la cual fue imputado por lesiones culposas y quedó en libertad, bajo medidas coercitivas que aseguraran su permanente disposición con la Justicia.

En ese momento, Hilda Analía Martínez, de 54 años, estaba con un grave e irreversible cuadro: muerte natural. La evolución de su salud era crucial para armar el camino de la investigación contra el chofer y poder definir la carátula.

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Este sábado, a partir de que se conoció la muerte de la mujer que fue atropellada por el vehículo de gran porte mientras circulaba en su bicicleta en Galíndez y Soldado Argentino, la situación judicial del chofer se complicó.

El fiscal Iván Grassi, coordinador de la UFI Delitos Especiales, esperará a tener en mano el informe de la autopsia que realizaron en la Morgue Judicial a la víctima, para poder definir la causa de muerte. Si el estudio forense arroja que fue producto del impacto por el siniestro vial, el representante del Ministerio Público Fiscal pedirá a la Oficina Judicial la fijación de una audiencia de ampliación del objeto de la investigación.

En esa audiencia, Grassi cambiará la calificación de la imputación contra Bustos de lesiones culposas a homicidio culposo.

Con este panorama, el chofer enfrentará cargos con una posible pena de 2 a 5 años de prisión e inhabilitación especial por 5 a 10 años “el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte”, según detalla el artículo 84 bis del Código Penal.

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