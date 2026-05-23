Tras permanecer con un cuadro irreversible de muerte cerebral, este sábado se conoció el lamentable fallecimiento de la mujer que fue atropellada por un colectivo de la RedTulum el miércoles pasado en Rivadavia. El chofer fue imputado por lesiones, sin embargo, su situación será más compleja a partir de la muerte de la ciclista.
Cómo sigue la causa tras la muerte de la mujer atropellada por un colectivo
En las últimas horas, falleció la mujer de 54 años que fue atropellada por un colectivo en Rivadavia. Cuál es la situación judicial del chofer.