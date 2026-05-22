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Investigan el fallecimiento de una joven policía hallada en su casa

La joven policía fue identificada como Evelin Bravo, de 27 años. Es el segundo caso con final trágico que golpea a la fuerza sanjuanina en menos de una semana.

La Policía de San Juan volvió a quedar atravesada por la conmoción tras registrarse el segundo caso trágico de un agente en menos de una semana. Esta vez, la víctima fue Evelin Bravo, una joven policía de 27 años, quien desempañaba su labor en la Comisaria 24, fue hallada sin vida este viernes en una vivienda de Capital.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Pedro Quiroga y Guillermo Marconi, donde trabajaron efectivos de la Seccional 3°, Criminalística y personal de la UFI Delitos Especiales.

De acuerdo a las primeras informaciones judiciales, no habría participación de terceros. Desde la fiscalía aclararon que todas las circunstancias continúan siendo materia de investigación.

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El fiscal Sebastián Gómez confirmó que en el domicilio se encontraban la pareja de Bravo y sus dos hijos menores de edad al momento del hecho. Además, indicó que no se detectaron signos de violencia externa compatibles con otra mecánica, aunque igualmente la causa fue caratulada preventivamente como muerte dudosa.

Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia, la pareja de la joven fue trasladada para realizarle la prueba de absorción atómica, destinada a determinar la presencia de restos de pólvora y descartar la participación de terceros.

En las próximas horas también se realizará la autopsia correspondiente para establecer la trayectoria del disparo y otros elementos clave para esclarecer el caso.

La noticia generó fuerte impacto dentro de la fuerza policial y entre vecinos de la zona, en una semana particularmente sensible para la institución tras otro episodio fatal que involucró a un efectivo policial en la provincia.

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