La Policía de San Juan volvió a quedar atravesada por la conmoción tras registrarse el segundo caso trágico de un agente en menos de una semana. Esta vez, la víctima fue Evelin Bravo, una joven policía de 27 años, quien desempañaba su labor en la Comisaria 24, fue hallada sin vida este viernes en una vivienda de Capital.
Investigan el fallecimiento de una joven policía hallada en su casa
La joven policía fue identificada como Evelin Bravo, de 27 años. Es el segundo caso con final trágico que golpea a la fuerza sanjuanina en menos de una semana.