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Entró a robar a un hotel, asaltó a tres turistas y cayó con una Bersa 9mm

Tras una persecución en pleno centro, la Policía lo detuvo con las pertenencias de las víctimas y un arma cargada oculta bajo una camioneta.

Un importante despliegue policial en el centro de San Juan terminó con la detención de un joven de 21 años que había asaltado a tres turistas alojados en un hotel de Capital. Al momento de ser atrapado, el delincuente portaba un arma de fuego cargada y llevaba un bolso con los elementos robados.

El hecho se registró durante la tarde del viernes en jurisdicción de la Comisaría 2ª. Cerca de las 15:30, un efectivo que patrullaba en moto observó a un sujeto en actitud sospechosa sobre calle Pedro Echagüe, antes de Santiago del Estero. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga a pie, pero fue rápidamente reducido a los pocos metros.

El detenido fue identificado como Santiago Andrés Aguada (21), con domicilio en el barrio Aramburu, Rivadavia, quien ya cuenta con antecedentes policiales.

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Al requisar al sospechoso, los uniformados le secuestraron un bolso rojo que contenía prendas de vestir, una planchita y un secador de pelo, zapatillas, un DNI y tres tarjetas de crédito a nombre de los damnificados.

La requisa se tornó más peligrosa cuando encontraron entre las ropas de Aguada un cargador con seis cartuchos. Ante esto, los policías rastrillaron la zona y hallaron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa (modelo Detective) oculta debajo de la rueda delantera de una camioneta Toyota estacionada en la ochava.

Víctimas de San Luis y Buenos Aires

Los investigadores constataron que el delincuente había ingresado bajo la modalidad de escalamiento al Apart Brea Hotel, ubicado en calle Maipú, donde dejó las habitaciones completamente desordenadas.

Las pertenencias recuperadas pertenecían a tres turistas que se hospedaban en el lugar: Marcos Pablo Magni Gagliardi (42, de San Luis), Lilian Lalis Ledain (68, de Buenos Aires) y Rubén Pontoriero (69). Las víctimas reconocieron cada uno de los objetos secuestrados.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, Aguada quedó detenido y vinculado al Legajo N° 60/26, imputado por el delito de robo agravado por escalamiento, mientras se investiga la procedencia del arma de fuego.

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