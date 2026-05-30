Entró a robar a un hotel, asaltó a tres turistas y cayó con una Bersa 9mm

Al requisar al sospechoso, los uniformados le secuestraron un bolso rojo que contenía prendas de vestir, una planchita y un secador de pelo, zapatillas, un DNI y tres tarjetas de crédito a nombre de los damnificados.

La requisa se tornó más peligrosa cuando encontraron entre las ropas de Aguada un cargador con seis cartuchos. Ante esto, los policías rastrillaron la zona y hallaron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa (modelo Detective) oculta debajo de la rueda delantera de una camioneta Toyota estacionada en la ochava.

Víctimas de San Luis y Buenos Aires

Los investigadores constataron que el delincuente había ingresado bajo la modalidad de escalamiento al Apart Brea Hotel, ubicado en calle Maipú, donde dejó las habitaciones completamente desordenadas.

Las pertenencias recuperadas pertenecían a tres turistas que se hospedaban en el lugar: Marcos Pablo Magni Gagliardi (42, de San Luis), Lilian Lalis Ledain (68, de Buenos Aires) y Rubén Pontoriero (69). Las víctimas reconocieron cada uno de los objetos secuestrados.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, Aguada quedó detenido y vinculado al Legajo N° 60/26, imputado por el delito de robo agravado por escalamiento, mientras se investiga la procedencia del arma de fuego.