"Le cayó como una bomba": la reacción del Huevo Acuña tras quedarse afuera del Mundial 2026

El “Huevo” venía formando parte del proceso de preparación rumbo al Mundial e incluso había sido titular recientemente en el triunfo de la Selección Argentina frente a Mauritania durante la última fecha FIFA. Por eso, dentro de su círculo íntimo existía la sensación de que tenía muchas chances de viajar a la Copa del Mundo.

Sin embargo, las molestias físicas que arrastró durante buena parte de la temporada terminaron jugando en contra. El defensor atravesó distintos problemas musculares en River y eso habría generado dudas dentro del cuerpo técnico encabezado por Scaloni, que finalmente optó por otras variantes para el lateral izquierdo.