La lista final de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 dejó varias sorpresas, pero una de las ausencias que más impacto generó fue la de Huevo Acuña. El lateral izquierdo de River Plate, campeón del mundo en Qatar 2022 y habitual convocado durante todo el ciclo de la Selección Argentina, finalmente no formará parte de la Copa del Mundo.
"Le cayó como una bomba": la reacción del Huevo Acuña tras quedarse afuera del Mundial 2026
Marcos "Huevo" Acuña no esperaba quedar fuera de la lista definitiva de Lionel Scaloni y la noticia habría golpeado fuerte en su entorno.