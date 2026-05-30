La desesperada búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció hace una semana en Córdoba, dio un vuelco drástico en las últimas horas. A partir del testimonio clave de un vecino, las fuerzas de seguridad modificaron el mapa de los operativos y concentran todos sus esfuerzos en un extenso descampado del barrio Ampliación Ferreyra.
Giro en la búsqueda de Agostina: un dato vecinal cambia el rumbo de los rastrillajes
Tras la pista de un testigo, más de 200 policías con drones y perros rastrean un descampado en Córdoba. El único detenido volvió a declarar y cambió su versión.