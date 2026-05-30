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Giro en la búsqueda de Agostina: un dato vecinal cambia el rumbo de los rastrillajes

Tras la pista de un testigo, más de 200 policías con drones y perros rastrean un descampado en Córdoba. El único detenido volvió a declarar y cambió su versión.

La desesperada búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció hace una semana en Córdoba, dio un vuelco drástico en las últimas horas. A partir del testimonio clave de un vecino, las fuerzas de seguridad modificaron el mapa de los operativos y concentran todos sus esfuerzos en un extenso descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

El nuevo perímetro de rastrillaje abarca una superficie de más de 200 hectáreas. Allí se desplegó un imponente operativo que incluye a más de 200 agentes en una modalidad de relevo continuo, apoyados por helicópteros, drones y perros adiestrados para el seguimiento de rastros. Los investigadores focalizan las tareas en un punto específico del predio donde habría sido visto el único imputado en la causa.

En paralelo al despliegue territorial, la investigación judicial avanza a contrarreloj y ya acumula más de 19 allanamientos. En las últimas horas, el principal sospechoso, Claudio Barrelier, prestó declaración por segunda vez ante la Justicia. Fuentes vinculadas al caso confirmaron que el detenido modificó su relato inicial, una contradicción que encendió las alarmas de los pesquisas y que coincide con el cambio de estrategia en el terreno.

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