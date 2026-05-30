Zaira Nara palpita el Mundial 2026 en microbikini con los colores de Argentina

El modelo es celeste, de corpiño triangular con breteles finos y bombacha colaless con tiritas de ajuste en los laterales y el sol amarillo de la bandera argentina bordado en la parte trasera.

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En algunas de las tomas, acompañó el traje de baño con una remera baby tee blanca, con la frase “La odisea de ser argentina” en celeste y el sol como elemento representativo. En otras, sumó un minishort tejido en color gris.

Siempre audaz ante los flashes, en una de las tomas se bajó el short para mostrar la moldería cavada de la bikini y en otras posó con una pelota de fútbol en la mano. También combinó la remera con un pantalón de jean celeste.

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El pelo suelto y lacio, al natural, y un maquillaje sutil con máscara de pestañas, rubor y gloss fueron los detalles finales del look. El posteo acumuló miles de me gusta y su hermana Wanda le dejó emojis de fueguitos. Otras figuras del medio reaccionaron, como Stefi Roitman, que escribió: “Qué tipa hermosa”, mientras que Verónica Lozano bromeó: “Viene con ese lomo?”