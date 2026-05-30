"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Zaira Nara

Zaira Nara palpita el Mundial 2026 en microbikini con los colores de Argentina

Se fotografió con un modelo celeste bordado con el sol de la bandera y Verónica Lozano le dejó un comentario picante.

Aunque sus compromisos laborales la llevan a recorrer el mundo y a vestir las más prestigiosas marcas internacionales, Zaira Nara tiene el corazón argentino y lo confirmó en su última publicación de Instagram.

En vísperas del Mundial de Fútbol 2026, la modelo mostró en su perfil un nuevo diseño de su colección cápsula de trajes de baño con una marca local, ideal para alentar a la selección.

Te puede interesar...

El modelo es celeste, de corpiño triangular con breteles finos y bombacha colaless con tiritas de ajuste en los laterales y el sol amarillo de la bandera argentina bordado en la parte trasera.

WhatsApp Image 2026-05-30 at 09.04.11

En algunas de las tomas, acompañó el traje de baño con una remera baby tee blanca, con la frase “La odisea de ser argentina” en celeste y el sol como elemento representativo. En otras, sumó un minishort tejido en color gris.

Siempre audaz ante los flashes, en una de las tomas se bajó el short para mostrar la moldería cavada de la bikini y en otras posó con una pelota de fútbol en la mano. También combinó la remera con un pantalón de jean celeste.

WhatsApp Image 2026-05-30 at 09.04.24

El pelo suelto y lacio, al natural, y un maquillaje sutil con máscara de pestañas, rubor y gloss fueron los detalles finales del look. El posteo acumuló miles de me gusta y su hermana Wanda le dejó emojis de fueguitos. Otras figuras del medio reaccionaron, como Stefi Roitman, que escribió: “Qué tipa hermosa”, mientras que Verónica Lozano bromeó: “Viene con ese lomo?”

Temas

Te puede interesar