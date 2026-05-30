Un motociclista se estrelló contra un árbol y murió en Angaco

Al llegar al sitio del accidente, personal policial constató la presencia de un hombre tendido sobre la calzada pública, quien se encontraba inconsciente y presentaba lesiones visibles en la zona de la cabeza. A pocos centímetros de la víctima, se hallaba una motocicleta marca Daelim de 50 centímetros cúbicos, de color blanca. "Como muestra de la violencia del choque, las autoridades observaron que el casco de protección del conductor se encontraba partido producto del impacto", expresaron fuentes policiales.

La víctima fatal fue identificada de forma oficial como Sergio Emanuel Olivera, de 27 años de edad, con domicilio en el mencionado departamento.