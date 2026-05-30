En horas de la madrugada de este sábado, precisamente a las 03:14 horas, se registró un siniestro fatal en el departamento Angaco que le cobró la vida a un joven. El hecho tuvo lugar en calle El Bosque sin número, en el tramo comprendido entre las arterias Campodónico y Rosental, justo frente a las instalaciones del Club El Bosque.
Un motociclista se estrelló contra un árbol y murió en Angaco
El trágico siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este sábado en calle El Bosque. La víctima fatal fue identificada como Sergio Emanuel Olivera, de 27 años.