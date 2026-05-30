"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > MOTOCICLISTA

Un motociclista se estrelló contra un árbol y murió en Angaco

El trágico siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este sábado en calle El Bosque. La víctima fatal fue identificada como Sergio Emanuel Olivera, de 27 años.

En horas de la madrugada de este sábado, precisamente a las 03:14 horas, se registró un siniestro fatal en el departamento Angaco que le cobró la vida a un joven. El hecho tuvo lugar en calle El Bosque sin número, en el tramo comprendido entre las arterias Campodónico y Rosental, justo frente a las instalaciones del Club El Bosque.

Al llegar al sitio del accidente, personal policial constató la presencia de un hombre tendido sobre la calzada pública, quien se encontraba inconsciente y presentaba lesiones visibles en la zona de la cabeza. A pocos centímetros de la víctima, se hallaba una motocicleta marca Daelim de 50 centímetros cúbicos, de color blanca. "Como muestra de la violencia del choque, las autoridades observaron que el casco de protección del conductor se encontraba partido producto del impacto", expresaron fuentes policiales.

La víctima fatal fue identificada de forma oficial como Sergio Emanuel Olivera, de 27 años de edad, con domicilio en el mencionado departamento.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar