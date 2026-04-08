La principal hipótesis que maneja la UFI Delitos Especiales sobre la tragedia ocurrida este miércoles en Rivadavia apunta a una grave imprudencia al volante. El siniestro, que tuvo lugar en la intersección de Avenida Libertador y calle Galíndez, dejó como saldo el fallecimiento de una mujer y puso la lupa sobre quién pasó en rojo.
Investigan quién cruzó en rojo en el choque fatal de Marquesado
Una mujer de 62 años perdió la vida en el acto tras el violento impacto entre un camión y un Citroën en Rivadavia.