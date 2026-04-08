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Investigan quién cruzó en rojo en el choque fatal de Marquesado

Una mujer de 62 años perdió la vida en el acto tras el violento impacto entre un camión y un Citroën en Rivadavia.

La principal hipótesis que maneja la UFI Delitos Especiales sobre la tragedia ocurrida este miércoles en Rivadavia apunta a una grave imprudencia al volante. El siniestro, que tuvo lugar en la intersección de Avenida Libertador y calle Galíndez, dejó como saldo el fallecimiento de una mujer y puso la lupa sobre quién pasó en rojo.

El choque se produjo cuando un automóvil Citroën circulaba por la avenida e intentó girar para ingresar a Galíndez. En ese momento, fue impactado de lleno por un camión de gran porte. Como consecuencia del golpe, la acompañante del vehículo menor, una mujer de 62 años, murió de forma inmediata.

Al existir semáforos en pleno funcionamiento en ese cruce de Marquesado, la investigación se centra en establecer qué conductor omitió la luz roja. Según fuentes judiciales, se presume que alguno de los dos vehículos cruzó en falta, provocando la colisión fatal.

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Tras el impacto, el conductor del Citroën fue derivado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Aunque ingresó con heridas de diversa consideración, los médicos informaron que se encuentra estable y fuera de peligro.

Chofer detenido

Por disposición de las autoridades judiciales, el chofer del camión fue arrestado en el lugar y permanece a disposición de la justicia mientras se completan las pericias de Criminalística. Los peritos trabajaron durante varias horas en la escena para recolectar pruebas que permitan confirmar la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades penales del hecho.

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