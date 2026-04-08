Investigan quién cruzó en rojo en el choque fatal de Marquesado

El choque se produjo cuando un automóvil Citroën circulaba por la avenida e intentó girar para ingresar a Galíndez. En ese momento, fue impactado de lleno por un camión de gran porte. Como consecuencia del golpe, la acompañante del vehículo menor, una mujer de 62 años, murió de forma inmediata.

Al existir semáforos en pleno funcionamiento en ese cruce de Marquesado, la investigación se centra en establecer qué conductor omitió la luz roja. Según fuentes judiciales, se presume que alguno de los dos vehículos cruzó en falta, provocando la colisión fatal.