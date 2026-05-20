Una mujer sufrió heridas y quedó internada tras impactar con un colectivo

El siniestro ocurrió este miércoles en Rivadavia, sobre calle Soldado Argentino. La mujer, de 54 años, sufrió heridas visibles y fue trasladada al Hospital Rawson. Ambos conductores dieron negativo en alcoholemia.

Un fuerte siniestro vial ocurrido este miércoles al mediodía en Rivadavia terminó con una ciclista hospitalizada y una investigación judicial en marcha para determinar cómo se produjo la colisión con un colectivo de la Red Tulum.

El episodio se registró en inmediaciones de calle Soldado Argentino, donde efectivos policiales encontraron un colectivo de la línea 123 detenido sobre la calzada y, a pocos metros, una bicicleta roja tirada en el asfalto. Junto al rodado menor estaba la conductora, una mujer de apellido Martínez, de 54 años, quien presentaba heridas visibles en el rostro y se encontraba desorientada al momento de recibir asistencia.

Según las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el colectivo era conducido por Valeniano Bustos, de 51 años, y circulaba de este a oeste por calle Soldado Argentino. En tanto, la bicicleta avanzaba en sentido sur-norte cuando se produjo el impacto.

La situación generó un importante despliegue de emergencia. En el lugar intervino personal de Gendarmería Nacional, que realizó las primeras actuaciones hasta la llegada de la ambulancia y de los peritos de Criminalística. Además, agentes de Tránsito implementaron cortes preventivos para preservar la escena y facilitar las tareas de investigación.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internada bajo observación médica.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, con intervención del ayudante fiscal Pablo Orellano. Entre las medidas ordenadas figuran pericias accidentológicas, relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos e inspecciones en la zona.

Asimismo, tanto el chofer del colectivo como la ciclista fueron sometidos a controles de alcoholemia, los cuales arrojaron resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol en sangre en ambos casos.

