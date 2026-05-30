Alerta: se confirmó el desgarro de Paredes y peligra el debut mundialista

“Leandro Paredes, un jugador muy importante para Scaloni y el capitán de Boca, tiene una lesión muscular. Los estudios que se hizo en las últimas horas arrojaron que tiene una lesión en el isquiotibial. Así que queda absolutamente marginado, seguramente, de los dos partidos amistoso que tiene la selección argentina el próximo 6 y 9 de junio, y habrá que ver cómo se recupera en Estados Unidos para ver si puede tener chances de meterse en el debut de la selección argentina el próximo 16. Es la mala noticia que tenemos que confirmar”, destacaron en el canal deportivo.

Paredes disputó los 90 minutos de la derrota 0-1 que sufrió Boca ante Universidad Católica en la Bombonera y marcó la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Libertadores. “Venía arrastrando ya en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido. No iba a salir. El entrenador me pidió que le dijera la verdad, que salga, que me cuide porque tenía cosas importantes por jugar. Pero no era un partido para no jugarlo”, reconoció el futbolista en la zona mixta tras el duelo. El DT, Claudio Úbeda, destacó el compromiso del capitán de jugar lesionado teniendo en cuenta la proximidad del Mundial: “No se cuidó para nada. Valoro la intención de él de estar adentro de la cancha en el momento difícil que estábamos pasando”.

El nombre del mediocampista hay que sumarlo a la lista de tocados que tendrá la plantilla de la Albiceleste junto con Cristian Cuti Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Emiliano Dibu Martínez, Nico Paz, Nicolás González y el propio Lionel Messi, quienes llegarán con diversas molestias al certamen en suelo norteamericano. Marcos Acuña, otros de los que llegaba con una dolencia, quedó afuera del corte final de convocados.

El reglamento de FIFA establece que en caso de sustituir a un futbolista por “lesión grave o enfermedad” se debe realizar “a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA” aunque en el caso de los arqueros se los puede sustituir por casos de fuerza mayor “en cualquier momento de la fase final”. La nómina definitiva sólo podrá estar compuesta por “jugadores que formaban parte de la lista provisional” de 55 apellidos que Scaloni difundió semanas atrás. En estos parámetros, el DT tiene tiempo para modificar la nómina hasta el lunes 15 de junio.

Argentina debutará el 16 de junio contra Argelia, pero antes tendrá dos amistosos de preparación en Texas (sábado 6 ante Honduras) y Alabama (martes 9 frente a Islandia). La grilla de juegos en el Grupo J marca que la segunda fecha será el lunes 22 contra Austria y cerrará el sábado 27 frente a Jordania.

Las miradas ahora estarán puestas en la evolución de Paredes. La nómina preliminar que dio Scaloni tiene a 29 futbolistas como reserva ante una eventual lesión que obligue a un cambio de urgencia en el grupo de convocados. Máximo Perrone (Calcio Como 1907), Guido Rodríguez (Valencia), Franco Mastantuono (Real Madrid), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendía (Aston Villa), Tomás Aranda (Boca Juniors) y Milton Delgado (Boca Juniors) figuran como opciones del mediocampo, sumando allí a Aníbal Moreno (River Plate) que también terminó con una lesión el semestre.

Además, quedaron afuera del corte definitivo Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltrán (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Germán Pezzella (River Plate), Zaid Romero (Getafe), Marcos Acuña (River Plate), Gabriel Rojas (Racing Club), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Alejandro Garnacho (Chelsea), Matías Soulé (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bologna) y Mateo Pellegrino (Parma).

No hay que perder de vista que Lionel Scaloni debió realizar dos cambios de emergencia antes del estreno argentino en Qatar. El entrenador sacó a Joaquín Correa y Nicolás González días antes del debut ante Arabia Saudita y llamó de urgencia a Thiago Almada y Ángel Correa.