La mañana de este miércoles se tiñó de tragedia en el departamento Rivadavia. Un siniestro vial con consecuencias fatales tuvo lugar en la intersección de Avenida Libertador General San Martín y calle Galíndez, donde colisionaron un automóvil y un camión de gran porte.
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En Rivadavia: una mujer murió en un choque entre un auto y un camión
El siniestro vial fatal ocurrió en el cruce de Avenida Libertador y calle Galíndez. A pesar de la presencia de semáforos en la intersección, el fuerte impacto le costó la vida a una mujer de forma inmediata.