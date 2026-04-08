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En Rivadavia: una mujer murió en un choque entre un auto y un camión

El siniestro vial fatal ocurrió en el cruce de Avenida Libertador y calle Galíndez. A pesar de la presencia de semáforos en la intersección, el fuerte impacto le costó la vida a una mujer de forma inmediata.

La mañana de este miércoles se tiñó de tragedia en el departamento Rivadavia. Un siniestro vial con consecuencias fatales tuvo lugar en la intersección de Avenida Libertador General San Martín y calle Galíndez, donde colisionaron un automóvil y un camión de gran porte.

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Como resultado del violento choque, una mujer falleció en el lugar. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni en cuál de los dos vehículos circulaba.

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