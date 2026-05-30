Cumbre del PJ: Uñac reunió a intendentes y legisladores con eje en la crisis económica

El eje central del debate estuvo puesto en las dificultades financieras. En diálogo con la prensa, Uñac alertó sobre las complicaciones que genera la fuerte caída de recursos coparticipables y de recaudación en la provincia, una realidad que impacta de manera directa sobre los intendentes, quienes actúan como la primera ventanilla de contención ante las demandas de la sociedad.

Respecto a la interna del justicialismo provincial, el senador nacional hizo un fuerte llamado al consenso, admitiendo que el partido posee diferentes matices y vertientes, pero remarcando que esta convocatoria representa un primer paso firme hacia la unidad. En el mismo sentido se expresaron el actual presidente del PJ local, Juan Carlos Quiroga Moyano, y el diputado nacional Cristian Andino, quienes coincidieron en la necesidad de generar herramientas de diálogo para dar respuesta a los sectores productivos, pymes y familias afectadas por el contexto nacional.