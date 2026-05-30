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Cumbre del PJ: Uñac reunió a intendentes y legisladores con eje en la crisis económica

En un almuerzo político en el camping Luz y Fuerza, el peronismo sanjuanino buscó mostrar unidad.

El exgobernador y actual senador nacional, Sergio Uñac, encabezó este viernes un encuentro político en el departamento Pocito que sirvió para congregar a los principales referentes territoriales e institucionales del Partido Justicialista (PJ) de San Juan. La actividad, un almuerzo con locro tradicional en el camping Luz y Fuerza, marcó la reaparición del uñaquismo en el armado local con el objetivo de evaluar el escenario socioeconómico y avanzar en la reorganización partidaria interna.

El eje central del debate estuvo puesto en las dificultades financieras. En diálogo con la prensa, Uñac alertó sobre las complicaciones que genera la fuerte caída de recursos coparticipables y de recaudación en la provincia, una realidad que impacta de manera directa sobre los intendentes, quienes actúan como la primera ventanilla de contención ante las demandas de la sociedad.

Respecto a la interna del justicialismo provincial, el senador nacional hizo un fuerte llamado al consenso, admitiendo que el partido posee diferentes matices y vertientes, pero remarcando que esta convocatoria representa un primer paso firme hacia la unidad. En el mismo sentido se expresaron el actual presidente del PJ local, Juan Carlos Quiroga Moyano, y el diputado nacional Cristian Andino, quienes coincidieron en la necesidad de generar herramientas de diálogo para dar respuesta a los sectores productivos, pymes y familias afectadas por el contexto nacional.

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QUIÉNES PARTICIPARON

  • Conducción y Legisladores Nacionales: Juan Carlos Quiroga Moyano (presidente del PJ), Celeste Giménez (senadora nacional), Cristian Andino y Jorge "Koki" Chica (diputados nacionales).

  • Intendentes del PJ: Daniela Rodríguez (Chimbas), Juan Carlos Abarca (Albardón), Matías Espejo (Jáchal), Sebastián Carbajal (Calingasta), Fabián Aballay (Pocito), Daniel Banega (9 de Julio), David Domínguez (Ullum), Romina Rosas (Caucete), José Castro (Angaco) y Analía Becerra (San Martín).

  • Bloque de Diputados Provinciales: Marisa López, Stella Maris Caparroz, Fernanda Paredes, Cristina López de Abarca, Emilio Escudero, Martha Gramajo, Miguel Vega, Sonia Ferreyra, Eduardo Cabello y Leopoldo Soler.

  • Exfuncionarios y Dirigentes: Walberto Allende, Alberto Hensel, Carlos Astudillo, Francisco Guevara, Rubén Uñac, Mauricio Ibarra, Agapito Gil y Betty Chica.

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