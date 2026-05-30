El exgobernador y actual senador nacional, Sergio Uñac, encabezó este viernes un encuentro político en el departamento Pocito que sirvió para congregar a los principales referentes territoriales e institucionales del Partido Justicialista (PJ) de San Juan. La actividad, un almuerzo con locro tradicional en el camping Luz y Fuerza, marcó la reaparición del uñaquismo en el armado local con el objetivo de evaluar el escenario socioeconómico y avanzar en la reorganización partidaria interna.
Cumbre del PJ: Uñac reunió a intendentes y legisladores con eje en la crisis económica
En un almuerzo político en el camping Luz y Fuerza, el peronismo sanjuanino buscó mostrar unidad.