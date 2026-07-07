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El bebé que se ahogó en un balde sigue internado en estado crítico y con asistencia respiratoria

El niño de 1 año y 4 meses continúa internado en terapia intensiva del Hospital de Niños. Permanece con asistencia respiratoria mecánica mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

El bebé de 1 año y 4 meses que este lunes fue rescatado por efectivos policiales tras caer dentro de un balde con agua permanece internado en delicado estado de salud. Aunque inicialmente había logrado ser estabilizado, con el correr de las horas su cuadro requirió cuidados intensivos.

Fuentes calificadas confirmaron que el pequeño, identificado con las iniciales T.I.S., se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Niños, donde recibe asistencia respiratoria mecánica. Los profesionales monitorean permanentemente su evolución y evalúan las posibles consecuencias derivadas del tiempo que permaneció sumergido.

El accidente ocurrió alrededor de las 18 en una vivienda de Villa Lerga, en Rawson. Según la información reunida por la Policía, el niño cayó accidentalmente dentro de un tacho de pintura de 20 litros que contenía agua.

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Los primeros en llegar fueron efectivos de la Comisaría 3ª, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada del personal del 107. Minutos después, el equipo médico logró estabilizar al menor y dispuso su traslado urgente al Hospital Rawson, donde posteriormente fue derivado al Hospital de Niños.

Mientras el bebé continúa bajo estricta observación médica, la UFI Delitos Especiales avanza con la investigación para reconstruir cómo ocurrió el accidente. Hasta el momento, las primeras actuaciones indican que se trató de un hecho de carácter doméstico.

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