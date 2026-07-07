El bebé de 1 año y 4 meses que este lunes fue rescatado por efectivos policiales tras caer dentro de un balde con agua permanece internado en delicado estado de salud. Aunque inicialmente había logrado ser estabilizado, con el correr de las horas su cuadro requirió cuidados intensivos.
El bebé que se ahogó en un balde sigue internado en estado crítico y con asistencia respiratoria
El niño de 1 año y 4 meses continúa internado en terapia intensiva del Hospital de Niños. Permanece con asistencia respiratoria mecánica mientras los médicos siguen de cerca su evolución.